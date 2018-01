Hoy será la audiencia de formalización de investigación contra chofer que mató a delegado sindical del SUTCRA en Rivera; PIT-CNT dará conferencia de prensa

El martes de noche, poco antes de finalizar un paro general nacional de 24 horas con asamblea general del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) y previo a la probable firma de un convenio colectivo del subgrupo 7 (Transporte Terrestre de Carga Nacional) del grupo 13 (Transporte y Almacenamiento) de los Consejos de Salarios, fue asesinado frente a su esposa y su hijo de 6 años el delegado de ese sindicato Marcelo Silvera, de 41 años, trabajador de la empresa Cuello de Rivera. Según dijo a la diaria el secretario administrativo y uno de los voceros del SUTCRA Pablo Perdomo, Silvera procedía a trasladar en un auto a su hijo de Tacuarembó a Rivera para hacerlo atender por una dolencia, cuando un camión maniobró para intentar encerrarlo y sacarlo de la ruta. “Cuando está llegando a Rivera, un chofer de la empresa de transportes Viana hace un movimiento brusco y le tira el camión encima en la ruta. Continúan avanzando y cuando llegan a la entrada de la empresa Viana [Ruta 5 y Ruta 27], que era donde trabajaba el chofer, Marcelo se baja a preguntarle por qué le había tirado el camión arriba, que estaba con la familia y con el botija chico, y esta persona, desde arriba del camión y sin bajarse nunca, agarra una arma de fuego, obviamente de arriba del camión, cosa que en principio nos preocupa, y sin mediar palabra le hace un disparo en el pecho, que desencadena la muerte del compañero”, relató Perdomo. Según el vocero, después del hecho, que sucedió “delante de la esposa y del hijo” de la víctima, “la empresa hace ingresar al chofer a su predio y cierra el portón, y solamente gracias a que los vecinos escuchan los gritos de la mujer de Marcelo es que llaman a las autoridades”. Según el SUTCRA, al llegar la asistencia médica, el sindicalista ya había fallecido en el lugar, y cuando arribó la Policía, el responsable del disparo “se entregó y entregó el arma homicida”, por lo que fue detenido. “Está todo registrado porque hay cámaras de seguridad en la entrada de la empresa, pero además, la mujer de Marcelo y su propio hijo fueron testigos de la situación”, agregó Perdomo.

El dirigente sindical aseguró que el agresor ya había estado involucrado en enfrentamientos con trabajadores afiliados al sindicato de la empresa Viana, e incluso “amenazó con un arma de fuego”. La fiscal letrada departamental de Rivera de 1º Turno, Bettina Ramos, quien tomó a su cargo la investigación del caso, dijo ayer a Telenoche que el ahora detenido tiene antecedentes por lesiones personales.

Perdomo también descartó algunas versiones de prensa que adjudicaron el hecho a un problema “de la interna sindical”. “El martes había paro a nivel nacional, todos los afiliados no trabajaron. Este trabajador no estaba afiliado, tenía derecho a no parar, pero no a generar toda esta historia. Obviamente que esto tiene un trasfondo político, no es una casualidad que haya pasado”, expresó Perdomo.

Sin facultades

A raíz del asesinato de Silvera, el SUTCRA decretó un paro nacional desde el mediodía de ayer hasta las 0.00 de hoy. En un comunicado emitido ayer, el sindicato de transportistas acusó a la empresa Viana de incurrir en “omisión de asistencia” y de quererse “desvincular del hecho”, ordenando el ingreso del camión a su predio.

Sin embargo, el dueño de la empresa, que se identificó sólo como Viana, dijo a la diaria que en la puerta de su empresa ocurrió “un hecho lamentable”: “Un chofer nuestro que llega y otra persona que viene y lo complica, se pelean allí en la entrada, el chofer nuestro infelizmente le pega un disparo que le produjo el deceso”, y agregó, con respecto a la acusación de omisión de asistencia, que “la empresa cierra a las siete de la tarde. Hay un portero que ayudó en el hecho, que avisó a la Policía y que avisó a otros encargados”.

“La entrada de la empresa tiene filmadoras y se le entregaron a la Policía”, añadió.

“Vemos que hay un sector sindical que nos inculpa a nosotros o algo así, lo entendemos porque se perdió una vida humana, pero lo que pasó no se relaciona con la empresa”, expresó. Viana dijo que en su empresa “hay un buen sindicato” y negó que el eventual homicida “sea una persona violenta”, como “dicen”, y agregó que “se trata de un hombre que está ya para jubilarse”. También aclaró que el indagado entró con el camión en el predio porque el portero ya le había abierto el portón y lo había autorizado a entrar antes del incidente.

En tanto, consultado por la tenencia de un arma dentro del camión de la empresa, Viana dijo que la empresa no tiene la facultad legal de “revisar a un conductor cuando sale con su bolsito, en el que se supone que trae ropa interior, algún pantalón, zapatos o una camisa limpia”. “Esta es la primera vez que ocurre un hecho de estos [en su empresa] y uno lo lamenta profundamente”, concluyó Viana.

Formalizar

Ayer a las 18.00 se hizo una audiencia ante la jueza María Sol Bellomo en la que la fiscal Ramos pidió una prórroga de 24 horas para recabar más pruebas para solicitar la audiencia de formalización, que sería hoy. Sobre las 20.30 de ayer y a pedido de la fiscal, se hizo la reconstrucción del hecho. Hoy en la mañana se haría la audiencia de formalización, instancia previa al proceso, según el nuevo Código de Proceso Penal. La jueza puede disponer, si la fiscal lo solicita, que se decreten medidas cautelares contra el indagado.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y la dirección del SUT- CRA analizarán hoy la muerte de Silvera y luego, a las 13.00, brindarán una conferencia de prensa. Ayer, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió un comunicado ante este “gravísimo hecho”, en el que manifiesta “profundo dolor” por “este hecho luctuoso”, que “se aparta de las prácticas habituales que se desarrollan cotidianamente en los ámbitos laborales en nuestro país”. Además expresa sus condolencias y solidaridad “con la familia de la víctima” y el “más enérgico rechazo a toda forma de violencia como vía de resolución de las disputas de cualquier índole”.

También se expresó sobre el caso el Frente Amplio, que, mediante una declaración, rechazó enfáticamente “esta forma de resolver los conflictos y las diferencias”. “Marcelo Silvera era un trabajador y militante sindical que luchó por elevar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de todos sus compañeros. Su entrega y compromiso es ejemplo de lucha para los trabajadores”, añade, y expresa también su solidaridad con la familia de Silvera y “con todo el pueblo de Tacuarembó”, concluyendo que esperan que “la reflexión y la solidaridad ante la tragedia del homicidio nos ayude a fortalecer la democracia, la convivencia y la libertad en nuestro Uruguay”.

En tanto, Perdomo dijo que el SUTCRA asegurará “contención emocional y ayuda económica” a la familia de Silvera. El sepelio del trabajador asesinado fue ayer sobre las 17.00 en la ciudad de Tacuarembó, de la que era oriundo.