Judiciales aceptan propuesta del gobierno que está por debajo de sus reclamos: “No importa, dentro de poco se dan otro aumento”

Desde el gremio de los funcionarios del Poder Judicial consideran que si se apuesta al egoísmo de la clase política “no hay forma de perder”

El conflicto salarial que enfrenta a los funcionarios del Poder Judicial con el gobierno parece estar llegando a su fin. Las diferencias surgieron cuando el Poder Ejecutivo otorgó un aumento de sueldo a los ministros del gobierno. Como los sueldos del Poder Judicial están enganchados a estos, la decisión provocó una serie de aumentos en cadena. Para solucionar el conflicto, el gobierno deberá desembolsar decenas de millones de dólares. “Esto es una prueba de que en el Frente Amplio somos diferentes a los blancos y los colorados. Ellos generaron el problema de los cincuentones por haber entregado el sistema jubilatorio al capital transnacional, y eso le va a costar al Estado millones de dólares. Lo del aumento a los ministros también va a costar millones de dólares, pero lo hicimos por pura estupidez, no por vendernos al sistema”, aseguró un legislador frenteamplista.

La propuesta del Poder Ejecutivo a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) representa un aumento menor al que los trabajadores reclamaban, pero aun así fue aprobada en un plebiscito interno, por 1.470 votos a favor y 1.018 en contra. Desde la dirigencia de AFJU explicaron que fue “difícil” convencer a los afiliados de aceptar la fórmula propuesta por el gobierno. “Finalmente lo logramos cuando les explicamos que en realidad no importa que el aumento que nos ofrecen sea menor al que nos deberían dar, porque seguro que dentro de poco los ministros se dan otro aumento y todos nos llenamos de oro nuevamente”, aseguró un dirigente de la gremial. “Si uno apuesta al egoísmo y la falta de sensibilidad de la clase política sobre la situación en la que vive una gran proporción de los ciudadanos, no hay forma de perder”, agregó.

Una fuente del Poder Ejecutivo reconoció que por el momento no se está estudiando la posibilidad de aumentar los sueldos de los ministros ni de ningún otro funcionario estatal. De todas maneras, no descartaron que se pueda reeditar una situación similar a lo que ocurrió con los judiciales, ya que “no conocemos bien la ley, y de hecho tratamos de no conocerla, así tenemos la excusa de mandarnos otro desastre y decir que no sabíamos. A lo mejor votamos una partida extra de viáticos para los subsecretarios y le terminamos dando un aumento a la mitad de lo empleados públicos”.