Katoen Natie suspende la venta de su paquete accionario en TCP debido a una nueva propuesta de terminal multipropósito

Por medio de un comunicado que dio a conocer ayer, Katoen Natie, propietaria de 80% de la Terminal Cuenca del Plata, confirmó que suspendió el proceso de venta de su paquete accionario y dejó bien claro el motivo de esa decisión. “La iniciativa privada que presentó MSC [Mediterranean Shipping Company] a la ANP [Administración Nacional de Puertos] para la instalación de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, y la decisión de las autoridades de la ANP de iniciar el proceso previsto en la ley y convocar a una comisión técnica que deberá expedirse en un plazo máximo de 90 días genera una incertidumbre tal que impide el correcto avance del proceso de venta”, dice el comunicado. La empresa sostiene que “la iniciativa presentada tiene como principal objetivo hacer fracasar este proceso”, por lo que se ve obligada a anunciar la “suspensión del proceso de venta, hasta que la autoridad formalmente resuelva la solicitud de iniciativa presentada por MSC”. Según la edición de ayer del diario El Observador, la propuesta de MSC fue presentada el 26 de diciembre a la ANP e implica la construcción de una terminal multipropósito de contenedores en el puerto de Montevideo.

El vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, dijo que la actitud de Katoen Natie “era de presumir”, pero que la propuesta de MSC es un proceso que ni siquiera han analizado. “Todavía no nos ha llegado y no será así hasta que venga una apreciación de la comisión de pliegos que está estudiando [la propuesta]”, describió. Dijo además que, cualquiera sea la propuesta de MSC, “no va a tener el tamaño de TCP”, ya que no existe suficiente lugar para llevar adelante un proyecto de características similares. También afirmó que la ANP tiene que tener libertad para tomar las decisiones que estime necesarias con los muelles.