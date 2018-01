Kechichián: “una fuerza política que no se renueva está condenada”

El 30 de diciembre de 2017, según datos difundidos por la Secretaría de Comunicación de Presidencia, ingresó a Uruguay el turista número 4.000.000. El año pasado, 2017, terminó con cifras históricas, ya que el crecimiento de visitantes aumentó 20% en relación a 2016. Para conversar sobre las perspectivas del sector, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, recibió a la diaria en su oficina en el ministerio, ubicada en Rambla 25 de Agosto de 1825, al lado de la entrada de pasajeros del Puerto de Montevideo. Una de las primeras cosas que contó fue que, en breve, la sede ministerial cambiará de edificio, ya que el actual se convertirá en una a terminal de cruceros. En una charla informal, Kechichián comentó lo mucho que va a extrañar ese local, pero aseguró que la terminal tiene que estar sí o sí en el Puerto.

2016 fue un año “extremadamente bueno”, explicó la ministra, porque llegaron 3.300.000 turistas e ingresaron 1.850 millones de dólares de divisas, con una balanza comercial [a favor] de 900 millones de dólares. “En eso hay que ser claros: tenemos que ver lo que ingresa pero también tenemos que ver lo que los uruguayos gastan cuando salen al exterior. Los primeros tres meses de 2017 tuvimos un crecimiento de más de 25% en la llegada de turistas y cerca de 40% de aumento de las divisas; lo que no sabíamos era si en el resto de 2017 se iba a seguir confirmando el aumento, y lo hizo: hubo crecimiento prácticamente todos los meses. Al 30 de noviembre habían ingresado 3.500.000 turistas y superamos los 2.000 millones de dólares de ingresos”.

–¿Se mantiene el perfil de las personas que visitan Uruguay?

–En 2005, 80% del turismo era argentino; hoy es 65%, a pesar de que viene más cantidad de argentinos, lo que quiere decir que fuimos conquistando otros mercados. Este año vamos a tener casi 2.500.000 argentinos, 500.000 brasileños, entre 50.000 y 70.000 paraguayos y chilenos, 180.000 europeos y 150.000 visitantes de Estados Unidos.

–¿Cómo es el turismo interno?

–La última cifra que tenemos da 6.600.000 viajes de uruguayos dentro del país y 600.000 dólares de ingresos. Los que estamos en turismo sabemos que el turismo interno es muy importante en la balanza económica, porque se da todo el año en todo el país. En estos años también hubo un desarrollo muy grande del turismo social, que era parte del programa de gobierno y Uruguay nunca lo había tenido. Consideramos el turismo un derecho humano. Hemos desarrollado un programa para quinceañeras, un programa con personas de la tercera edad, uno de trabajadores y otro de estudiantes. Ver un viaje de trabajadoras domésticas o de peones rurales, que se han pasado la vida atendiendo a otros y nunca habían tenido la oportunidad de ser ellos sujetos de esa atención, es de las cosas más conmovedoras que me han pasado en este ministerio.

–Durante los últimos años el ministerio lanzó distintas campañas para atraer turistas. ¿Qué se pensó para 2017?

–La promoción es el corazón del ministerio de Turismo; se puede tener lo más lindo del mundo, pero si no se conoce, nadie va a venir. El conflicto con Argentina [entre 2005 y 2010, por la instalación de la pastera Botnia] nos obligó a repensar muchas cosas; nosotros teníamos una tradición de publicar avisos en la prensa escrita argentina y nos resultó muy duro poner “Uruguay natural” cuando los titulares decían que Uruguay contaminaba; por eso salimos un poco de la prensa escrita y empezamos a estar más en la vía pública y en los cables, con los años empezamos a generar contenidos. Ahora hacemos una campaña especifica en Uruguay, otra en Argentina, una para Brasil y otra que sale en los cables internacionales del resto de América. Por otro lado, siempre habíamos querido estar en alguna novela de la red Globo, por eso en 2016 invertimos unos 250.000 dólares y aparecimos en los últimos cuatro capítulos de la novela Totalmente Demais [Totalmente Diva], que era transmitida en el horario central en Brasil. Además, los actores tuitearon, y fue algo importante, porque tienen millones de seguidores. Nos vieron cerca de 40 millones de personas, y cuando se empiece a comercializar en el resto del mundo nos van a ver más de 100 millones. Para la promoción de este año hicimos un acuerdo con la red Bandeirantes: están transmitiendo desde el parador Ovo del Enjoy en Punta del Este, y van a hacer otras cosas en otros destinos.

–Algo mencionó antes, pero, ¿cómo conjuga la marca “Uruguay Natural” con los emprendimientos industriales, por ejemplo, la instalación de una nueva planta de celulosa?

–Siempre tuvimos la concepción de que cualquier emprendimiento industrial puede ser atractivo. Lo planteamos en el Consejo de Ministros cuando el presidente instaló una comisión para el seguimiento del proyecto UPM. Es una oportunidad para promocionar a Uruguay en los países nórdicos, porque vamos a tener 3.000 o 4.000 finlandeses que van a estar yendo y viniendo. Todo el circuito de la madera puede ser turístico.

–¿De qué manera abordan el tema de la contaminación, tomando en cuenta los problemas de la cuenca del río Santa Lucía?

–Nosotros trabajamos con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Uruguay por primera vez tiene un sistema con planes de manejo, tanto para la protección del medioambiente como para el disfrute de los lugares. La sostenibilidad y la sustentabilidad de los cauces de agua nos importa mucho.

–Usted es una de las ministras que está hace más tiempo frente a una cartera.

– Ingresé como subsecretaria en 2006 y soy ministra desde 2012, he estado en los tres gobiernos del Frente Amplio (FA), como el ministro [Eduardo] Bonomi, que fue ministro de Trabajo en el primer gobierno del FA.

–Pero usted es la única que se ha mantenido en el mismo Ministerio.

–Sí, pero todo tiene sus tiempos; creo que en el próximo período tendrá que haber nuevas figuras en este lugar. Hemos cumplido nuestra tarea, creo que la continuidad ha sido muy positiva; hay un equipo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha permitido que esté muy aceitado. Creo que la experiencia de los intendentes, que pueden ser electos dos períodos seguidos, ha sido altamente positiva; cinco años es poco tiempo. En Uruguay somos más críticos con nosotros que con el resto del mundo: si acá alguien planteara estar cuatro períodos, como Angela Merkel [canciller alemana], sería un escándalo.

–Por lo que dice, ¿le parecería bueno que hubiera reelección presidencial?

–En lo personal, sí, por lo menos por una vez. Tengo una alta opinión de la continuidad en tiempos acotados, no eternamente.

–¿El ministerio pensó algo para Rusia, ya que este año es el Mundial?

–Estamos terminando de analizarlo, hicimos algo en Sudáfrica con nuestras carnes y vinos, pero estamos viendo. Vamos a estar en los lugares en los que juega Uruguay para hacer algún tipo de evento. Es un mercado en el que no nos conocen mucho.

–Habría que aprovechar a Natalia Oreiro para que nos dé a conocer.

–Estamos trabajando en eso con la Asociación Uruguaya de Fútbol; todos querríamos y ella está muy dispuesta.

–Hablando de temas más serios, ¿cómo se posiciona Uruguay con relación al turismo sexual?

–Tenemos una Comisión de Género, y cuando llegamos establecimos que no queríamos la utilización de las mujeres para promover el país; no nos parecía que sólo una mujer en traje de baño pudiera ser nuestra imagen, entonces eliminamos eso en las promociones y empezamos a hacer voluntario que las personas que se inscribían en el ministerio para trabajar en turismo adhirieran a los conceptos de la Comisión de Ética de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que habla de la actividad sinvexplotación de niños, niñas y adolescentes. En 2010 lo hicimos obligatorio, y hoy todos los operadores están obligados a cumplir con el código de ética de la OMT.

–Desde lo político partidario, ¿qué le parece que Danilo Astori sea precandidato?

–Es la pregunta que nos han hecho todos en este último tiempo; yo creo que es el pueblo frenteamplista el que tiene que resolver. No me creo con el derecho de proscribir a ningún compañero, por lo que todos los que quieran ser candidatos deberían poder serlo; luego, el pueblo será el que decida. Creo que Danilo le ha hecho un aporte muy importante a la izquierda; a veces no es reconocido, pero cuando se haga el balance se verá lo que ha significado. Creo que nada nuevo se hace sin lo mejor de lo que ya está. También creo que es necesaria una renovación; una fuerza política que no se renueva esta condenada.

–Dentro del Frente Liber Seregni, Óscar de los Santos dijo que puede haber un quiebre si Astori es candidato, ¿qué piensa de eso?

–Es un tema que no se ha discutido en Alianza Progresista y en su momento lo tendremos que discutir. El compañero De los Santos es de los que creen que no sólo Astori, sino también Mujica y toda una generación que ha aportado mucho, deben dejar un espacio para lo nuevo que se viene.

–¿Le gustaría ser precandidata?

–No, no me gustaría.