La fábrica de lanolina incendiada no tenía certificación de Bomberos

“Está dominado, pero falta enfriar. Sigue la columna de humo impresionante, el fuego y las explosiones, porque hay mucha grasa, mucho alcohol y productos que reaccionan”, dijo a la diaria Mariela Vivone, vocera de Bomberos, sobre el incendio que devoró ayer las instalaciones de Lanco SA, una fábrica de lanolina ubicada en Camino El Cordero, en la zona del barrio Artigas, al norte de Casavalle. La lanolina es la grasa de lana refinada que se utiliza para cremas, lociones, productos cosméticos, shampoo y afines. Es “un producto de constitución untuosa, sólido a temperatura ambiente, de color amarillo y olor suave” que químicamente “se caracteriza como una cera”, según indica la web de Lanco SA. “Es una mezcla compleja compuesta por ésteres y poliésteres de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes de alto peso molecular. Su punto de fusión oscila entre 38º y 44ºC. 90-95% de su composición corresponde a ésteres, entre 5 y 10% a alcoholes libres y además contiene pequeñas cantidades de ácidos grasos libres e hidrocarburos”, agrega la web de la empresa.

Al cierre de esta edición, cuatro dotaciones de Bomberos estaban controlando el fuego con una espuma especial para enfriarlo y sofocarlo. Vivone informó que el incendio afectó cerca de una hectárea de terreno, en el que hay un depósito con 100 toneladas de grasa y 2.000 litros de alcohol y solventes. No obstante, hay otro depósito grande y unas oficinas que no fueron alcanzadas por el fuego, por lo que Bomberos trabajaba para evitar que las llamas llegaran al depósito, donde hay varios litros más de solvente tóxico e inflamable.

Si bien todavía Bomberos no realizó un peritaje para analizar las causas del incendio –ya que hay que esperar a que se extinga por completo–, por los testimonios de los trabajadores de la fábrica se supo que hubo una explosión en un reactor, que hizo que parte de él terminara a 150 metros. El Ministerio del Interior informó que de los diez operarios que se encontraban trabajando en el lugar fueron rescatados nueve. La vocera de Bomberos señaló que los rescatados tienen heridas leves y que el trabajador desaparecido, de 35 años, “aparentemente” estaba en el lugar donde surgió la explosión, por lo tanto, “posiblemente haya fallecido”, pero no lo pueden confirmar hasta no encontrar el cuerpo. Acotó que debido a las altas temperaturas resulta difícil poder encontrarlo.

Además, Vivone indicó que si bien la fábrica tenía extintores y muchas medidas contra incendios, no contaba con la certificación de Bomberos. En 2015 la empresa había iniciado el trámite para la certificación, pero no lo siguió. La vocera de Bomberos explicó que, a menos que haya cambios estructurales en el lugar al que se le da la certificación, esta rige por ocho años, y señaló que son las empresas las que se deben encargar de realizar el seguimiento para cumplir con todo lo que pide Bomberos y obtener el permiso.

Lanco SA está activa desde 1986 y desde 1990 exporta lanolina “a todo el mundo”, según dice la página web de la empresa.