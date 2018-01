La ministra de Industria no concurrirá a la Comisión Permanente para explicar el contrato con Shell

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, no irá a la Comisión Permanente del Poder Legislativo para explicar las cláusulas del precontrato con la empresa Shell para la continuación de la regasificadora; en su lugar asistirá el viceministro, Guillermo Moncecchi. El llamado fue promovido por el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, que no quedó “nada satisfecho” con el anuncio de Cosse. Según Abdala, la ministra dijo que le surgió un viaje a China, por lo que no podrá ir a la comisión. “Son cosas que pueden acontecer, pero lo lógico y esperable es que si la ministra tiene un inconveniente fije una fecha nueva. Aparentemente, la ministra no va a poder comparecer en todo el mes de febrero, cosa que me llama poderosamente la atención y nos genera cierta molestia”, dijo.

La Comisión Permanente está citada para hoy a las 10.00, para recordar a las víctimas del Holocausto. Abdala espera que en la media hora previa haya una instancia para hacer planteos políticos. Al nacionalista no le conforma la asistencia de Moncecchi: “El llamado es a la ministra, porque se supone que vamos a hablar de definiciones de carácter político”, explicó, y agregó que no le queda “más remedio que concluir que la ministra está rehuyendo la discusión de este tema”. Abdala enumeró las oportunidades en las que Cosse se negó a explicar las condiciones del precontrato con la empresa internacional. “Ya venimos de dos frustraciones anteriores: la primera fue el 9 de noviembre, cuando la ministra compareció ante la comisión investigadora [sobre todo el proceso que condujo a la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago]; en ese momento le pregunté [por Shell], pero se excusó con el argumento de que la investigadora estaba para otra cosa. Yo lo acepté porque la investigadora estaba referida a otra cosa del pasado; convinimos en que iba a venir a la Comisión de Industria y acordamos la fecha del 6 de diciembre”. En diciembre de 2017, Cosse canceló la visita a la Comisión de Industria y alegó problemas de agenda. “Todos estos elementos nos llevan a concluir que la ministra no quiere hablar de este asunto y no quiere dar la cara. Se ve que es un tema que le incomoda”, dijo Abdala.

Primer encuentro La Comisión Permanente del Poder Legislativo tendrá hoy su primera reunión del año, en la que se sumará a los homenajes, como cada 27 de enero, por el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha se adoptó en recuerdo de la liberación, el 27 de enero de 1945, de las víctimas que se encontraban en el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, y se conmemora desde 2006, después de una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Además, la Comisión Permanente deberá aprobar las venias para los fiscales.

El legislador precisó que su preocupación central es el contrato con Shell, porque, aunque no es el texto definitivo, refleja que “el gobierno está pensando en una solución de ese tenor”. Para el nacionalista, todo conduce a “la conformación de un monopolio privado a favor de Shell, porque va a manejar el gas natural en el país y va a fijar la tarifa”. Dijo que si bien la transnacional hace una inversión, “nosotros le entregamos todo: los bienes materiales, las obras de infraestructura ya hechas, como el gasoducto; y entregamos ni más ni menos que una porción del territorio nacional: el área marítima donde Shell va a construir su planta”. Abdala aseguró que, a cambio de esto, Uruguay no se asegura ventajas comerciales, como podría ser acceder al gas natural a un precio competitivo. “Ni siquiera está establecido que vamos a tener asegurado el abastecimiento. El contrato dice que las partes se van esforzar para abastecer la demanda interna; que Shell se comprometa a esforzase a mí no me da ninguna garantía”, dijo. Otro de los puntos señalados por el representante nacional es que no se fija un canon como contrapartida: “Shell va a fijar el precio al valor que quiera y le va a vender a quien quiera; obviamente, va a venir con su propio plan de negocio”. Para el diputado, el gobierno trata de que, “al costo que sea”, se construya una regasificadora “para compensar las pérdidas y el fracaso anterior”.

Por otra parte, el lunes el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y la ministra Cosse concurrirán a la Comisión Permanente, convocados por los senadores Álvaro Delgado (Todos hacia Adelante, PN) y José Amorín (Propuesta Batllista, Partido Colorado). El objetivo de la convocatoria es que los jerarcas expliquen los motivos del aumento de las tarifas públicas que entró en vigencia en enero. “Queremos saber por qué las tarifas están como están, por qué subieron cuando desde los directorios decían que tenían que bajar”, explicó Amorín a la diaria. El gobierno anunció aumentos de 9,8% para la nafta, 4,8% para el gasoil, 3,2% en la tarifa de UTE y 6,5% en las de OSE y Antel.