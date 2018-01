La próxima semana la Junta Departamental de Lavalleja levantará veto que intendenta impuso a decreto interpretativo que anuló aumento a jerarcas

La edila del Partido Nacional (PN) Alexandra Inzaurralde anunció que probablemente el martes habrá una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja para dejar sin efecto el veto que la intendenta Adriana Peña le impuso a un decreto interpretativo de la junta que anuló los aumentos salariales otorgados a cargos de confianza del gabinete comunal, informó El País. Para levantar el veto son necesarios los votos de tres quintos de los integrantes de la junta, es decir, de 19 de los 31 ediles, algo que estaría en vías de conseguirse o incluso superarse.

En diálogo con la diaria, la edila explicó que el aumento de 57% para la pareja de Peña, Gastón Elola, quien se desempeña en la Dirección de Arquitectura y en la Dirección de Vialidad, “cayó” porque “la Junta no aprobó la unificación de las dos direcciones”. “Como está ejerciendo las dos direcciones no se puede cobrar doble sueldo; está cobrando el sueldo de director de Viabilidad y una compensación por encargarse del área de Arquitectura, entonces se buscó aumentarle la unificación de las dos direcciones y pasaba a cobrar 57% más de salario. Pero como el departamento de Arquitectura no se eliminaba y, a su vez, el sueldo de ese director se aumentaba, la junta no lo aprobó, ya que entendió que allí había concentración de poder y aumento de sueldo. Pero eso fue aceptado por el Ejecutivo comunal”, explicó Inzaurralde.

La edila informó que hoy se reúne la Comisión de Legislación y Turno y podría convocar a una sesión extraordinaria de la junta para el martes. Inzaurralde dijo que confía en que los votos para levantar el veto van a estar, y “quizá más”.

“A nosotros nos parece que en lugar de apostar nuevamente al diálogo, como lo manifestó la intendenta cuando dijo que iba a consultar al Tribunal de Cuentas, opta por el camino del veto y aduce que el decreto tiene visos de inconstitucionalidad. Para ir por eso está el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Nosotros no agregamos elementos externos al decreto, ni es retroactivo ni se modifica, pero si [Peña] lo entiende así, tiene ese recurso para presentar. A nosotros nos cabe perfectamente la interpretación del artículo, porque quienes interpretan un artículo somos los legisladores departamentales, quienes elaboramos la norma, quienes la aprobamos. Discrepamos con la forma jurídica del veto, no solamente por la actitud y la contradicción que hay, sino porque se va por un veto sabiendo que los votos para levantarlo están. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese veto? Nuevamente el choque, confrontar”, expresó Inzaurralde.

La edila, que pertenece al Grupo 59, afín al sector Todos, que lidera el senador Luis Lacalle Pou, señaló que los aumentos a los sueldos de los directores comunales rondan entre 39% y 50%, mientras que en el caso del ingeniero asesor el incremento llega a 107%.

En tanto, según Telenoche, la edila Andrea Aviaga, pareja del director de Higiene de la Intendencia y uno de los beneficiados por los incrementos salariales, criticó a los ediles blancos que van a votar el levantamiento del veto y los acusó de montar un “circo mediático que tiene como solo fin dañar la imagen de la intendenta”.