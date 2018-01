La Unión Ferroviaria denunció al presidente de AFE por difamación e injurias y evalúa tomar más medidas

El conflicto de los trabajadores ferroviarios por el despido de cuatro empleados de un taller sumó un nuevo capítulo y llegó a otra estación. Ayer la Unión Ferroviaria denunció penalmente a Wilfredo Rodríguez, presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por difamación e injurias. Ricardo Cajigas, del sindicato, aseguró a la diaria que Rodríguez mintió en diversas notas de prensa al señalar que el despido de los trabajadores se decidió luego de constatar varias irregularidades mediante la instalación de cámaras, como, por ejemplo, que los funcionarios marcaban tarjeta y se iban para la casa o a otros lugares dentro de las instalaciones –como los vestuarios– y también que trasladaban herramientas de un lado a otro e incluso que las sacaban del taller.

Cajigas indicó que si fuera así, la causa del despido tendría que haber sido “notoria mala conducta”; sin embargo, el documento en el que se informó a los trabajadores de la desvinculación –que se encuentra en su poder– señala que Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF, la empresa de derecho privado de la que AFE tiene 51% de las acciones; las restantes pertenecen a la Corporación Nacional para el Desarrollo) hizo una auditoría “como consecuencia de los resultados obtenidos en el año 2017, concluyéndose en la urgente necesidad por parte de la Empresa de una reorganización y de adoptar las medidas de reestructuración que correspondan”.

Además, el sindicalista subrayó que los empleados “no pueden marcar tarjeta”, ya que “se marca con el dedo”. “No sé cómo hacían los compañeros. Se cortarían el dedo y lo dejarían en el taller para que otro les marcara la salida”, ironizó Cajigas, y agregó que le pidieron a Rodríguez que les mostrara las imágenes que demuestran las irregularidades, pero se negó a hacerlo. “Dice que vio a unos compañeros que estaban trasladado herramientas. Pero esos dos compañeros no son ninguno de estos cuatro. ¿Entonces? No se entiende. Y además, trasladar herramientas en el taller es algo normal, porque es enorme y muchas veces se rompe algún coche-motor fuera del taller. ¿Cómo hay que ir a arreglarlo? Tienen que llevar herramientas, porque con los dientes no se arregla; en todo caso, tendrán que controlar que las lleven y que las traigan”, dijo Cajigas. El dirigente agregó que Fernando Valls, gerente general de SLF y ex gerente general de AFE, tuvo “actitudes antisindicales”, y que los primeros cuatro trabajadores de SLF que se afiliaron al gremio “son los cuatro que casualmente Valls acaba de despedir, entre ellos, el delegado sindical”.

Ayer el Consejo Directivo del sindicato analizó una serie de medidas que tomará la semana que viene, y que Cajigas no quiso adelantar. Mientras tanto, seguirán parando trenes. Los únicos que garantizan que podrán circular son los de pasajeros comunes. “El problema, a pesar de que decimos que hacemos la guardia gremial para que el tren normal de pasajeros pueda correr, es que a veces AFE lo suspende. Lo hace a propósito, para intentar desprestigiarnos ante los pasajeros y que ellos crean que los dejamos a pie”.

la diaria intentó tener la palabra tanto de Rodríguez como de Valls, pero ambos cortaron el teléfono apenas empezó a sonar, más de una vez. Por otro lado, Alfonso Lereté, director de AFE por el Partido Nacional, dijo a la diaria que hoy enviará una carta a Rodríguez para pedirle el material filmado por las cámaras y, además, “un informe completo” sobre los despidos, ante “tanto desconcierto”, ya que “hay tres posiciones que son contradictorias” y quiere saber “con precisión qué fue lo que pasó”. “Seguramente hay dos [posiciones] que están bastante alejadas de lo que pasó, o por lo pronto son verdades a medias, pero esto en una empresa seria no debe suceder”. “Y hay un elemento que incluí en la carta que me parece sustancial: si es verdad la afirmación del presidente [Rodríguez] de que estas personas cometieron presuntas irregularidades, y algunas marcadas como faltas graves, ¿la empresa les va a pagar el despido? Porque cuando se constituye un despido de esta naturaleza, hay que ver si tienen derecho, porque estamos hablando de faltas gravísimas”, remató.