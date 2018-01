Lacalle Pou preocupado por lavado de activos y tráfico de sustancias

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que Uruguay parece “una esponja”, porque “pasan millones de dólares de lavado frente a las narices del Estado, y mucho de eso tiene que ver con el narcotráfico”, mientras que “a cualquier hijo de vecino lo controlan para sacar un préstamo”. En su audición radial, Lacalle Pou sostuvo que la persecución del delito “no puede ser sólo policial” y que hay que estar “atentos a lo que pasa con el lavado de dinero y [con] el ingreso y egreso de sustancias”, días después de que se revelara el caso de presunto lavado de activos del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, que tenía varias propiedades en Uruguay.

Todos, el sector de Lacalle Pou, votó a favor en general del proyecto de ley integral contra el lavado de activos, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2017, pero votó en contra del proyecto de ley sobre transparencia fiscal y prevención del lavado de activos, aprobado en 2016. En aquel momento, el argumento del sector fue que Uruguay estaba “haciéndole los deberes” a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, porque el proyecto promovía el intercambio de información tributaria. En la discusión parlamentaria en la Cámara de Senadores, en diciembre de 2016, el senador de Todos Álvaro Delgado afirmó que el proyecto, que ahora es ley, representaba “un avance del Estado sobre la intimidad de las personas” y significaba “la muerte del secreto bancario”.

Lacalle Pou también se refirió ayer en su audición al contexto actual de “mucha violencia” y “pérdida de vidas”, y pidió un aumento de penas para delitos graves. “Podrá no gustar a mucha gente, pero no puede ser que delincuentes que han cometido acciones gravísimas terminen saliendo a los cuatro, cinco, seis o diez años de penitenciaría”, manifestó. Además, opinó que el Estado “se replegó” en su combate a la delincuencia y no va a los lugares “donde más se comete delitos, donde más violencia se genera”. “Nos quedamos en determinados lugares y dejamos que los que menos tienen, los más vulnerables, sigan sufriendo los delitos”, criticó, y pidió “apoyo moral” para la Policía.