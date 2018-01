Larrañaga irá a movilización de ruralistas, pero aclara: “No es oportunismo político, voy como alguien que en dos años estará desempleado”

Tras la reunión del miércoles del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) en la que se trató el conflicto que enfrenta a los llamados “productores rurales autoconvocados” y el gobierno, varios dirigentes oficialistas coincidieron en que las movilizaciones de los últimos días registrados en rutas nacionales tienen “objetivos políticos”. El presidente del FA, Javier Miranda, criticó esta actitud: “En el FA venimos trabajando desde hace décadas para erradicar la política del resto de las áreas de la sociedad, incluyendo a la propia política. Lógicamente no podemos estar de acuerdo con que se incluya la política en cualquier tipo de movilización o actividad pública en general”. Algunas figuras de la oposición, como el líder de Todos (Partido Nacional) y el colorado Pedro Bordaberry, reconocieron que apoyan los reclamos de los productores, pero aclararon que no irán a la movilización del martes 23 en Durazno, porque no quieren “partidizar” las protestas. Quien sí asistirá es Jorge Larrañaga (Juntos, Partido Nacional), según publicó ayer el matutino El Observador. El senador explicó, de todos modos, que no va como dirigente partidario, sino como “alguien que dentro de dos años se va a quedar sin trabajo. No se olviden de que yo soy productor rural, y es casi un hecho que después de las elecciones de 2019 el campo va a ser mi único ingreso. Por eso me preocupa el futuro del sector”. Larrañaga recordó además que se siente muy comprometido con la enorme cantidad de dirigentes de su sector que están perdiendo sus cargos en varias intendencias, como en Artigas y San José. “A los mejorcitos se los lleva [Luis] Lacalle Pou, pero hay otros que no tienen más remedio que volver al campo”. Pero la presencia del líder nacionalista causó “preocupación” entre los impulsores de la movilización del 23.

“Nosotros queremos plantarnos como un actor de primer orden, como las gremiales tradicionales, pero si se mete el Guapo, inevitablemente vamos a quedar como un actor de segundo orden. Yo creo que Tabaré Vázquez debe estar festejando”, aseguró un productor rural en un audio que circuló por Whatsapp.