Larrañaga propone “acuerdo” en la oposición para ganar en 2019 cuyo primer punto sería que no se le permita integrar la fórmula

El sábado se llevó a cabo en el Hipódromo de Maroñas la 120ª edición del Gran Premio Ramírez. Entre los varios políticos que asistieron al evento se encontraba el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga. Un apostador que observó la carrera sentado a su lado explicó que para la comunidad burrera “siempre es un gusto contar con la presencia del Guapo, porque alcanza con averiguar a qué caballo apostó para descartarlo. Es imposible que gane”. Consultado por la prensa, el líder aliancista se refirió a las próximas elecciones y opinó que toda la oposición debería llegar a “un acuerdo de seis o siete puntos” para disputarle la presidencia al Frente Amplio.

Según el propio Larrañaga, “el primer y más importante punto de este acuerdo debería ser que se me prohíba terminantemente integrar la fórmula presidencial”. “El país está pasando por un momento demasiado grave como para arriesgarnos a una derrota simplemente por no alejarme de los lugares importantes. Sería una tremenda falta de sentido común llevarme como candidato a la presidencia, o incluso a la vicepresidencia, porque también desde ese lugar ha sabido provocar derrotas del PN”. El senador nacionalista reconoció que la posibilidad de que integre la fórmula “está completamente abierta”, pero esto se debe a que “la verdad es que ni yo mismo confío en mí, y decir que me retiro de la política es lo mismo que nada, porque después puede pasar cualquier cosa. En lugar de eso prefiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de mis correligionarios y de la oposición toda para que no me permitan ocupar un lugar como candidato a otra cosa que no sea el Senado o la Cámara de Diputados”. Un diputado de Alianza Nacional reconoció que la inmensa mayoría de los dirigentes del sector ven como “muy razonable” la postura de su líder, ya que “si estando en momentos relativamente buenos se aburrió de perder elecciones, ahora que está en la mala y todos los días lo abandona algún dirigente, su capacidad de yetar cualquier fórmula presidencial garantiza una derrota segura”.