Legisladores del FA modificarán proyecto del Ejecutivo sobre fondo lechero para atender situación de pequeños productores

En diciembre, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley que crea un fondo de garantía para las deudas de los productores lecheros con el sistema financiero y la industria. Desde el 23 de octubre se destinan 1,3 pesos por litro de leche tarifada a un fondo para aliviar el endeudamiento del sector, y la iniciativa presentada regula ese fondo para facilitar la reestructuración de las deudas de los productores.

Los productores lecheros y representantes de la oposición cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo y aseguraron que sólo beneficiará a los grandes productores. Los senadores nacionalistas Álvaro Delgado y Guillermo Besozzi presentaron en diciembre otro proyecto de ley, que propone extender la garantía “no sólo a las plantas lácteas sino también a los proveedores de insumos agropecuarios que integran también el listado habitual de acreedores”, según consta en la exposición de motivos del proyecto.

Pero las críticas no surgieron sólo de estas filas. Ya en diciembre, dentro del oficialismo hubo cuestionamientos y propuestas de modificaciones. El senador José Mujica afirmó que el proyecto del Ejecutivo sólo atiende a 20% de los productores, “casualmente los más fuertes, casualmente los tamberos más grandes, y queda afuera no la mayor cantidad de leche, sino la mayor cantidad de productores, que son pequeños”. El senador Enrique Pintado presentó una modificación al artículo 1º, que establecía que “en los casos en que el productor no tenga deudas con las instituciones financieras, el fondo de garantía de la producción lechera también podrá otorgar garantías para acceder a préstamos con instituciones de intermediación financiera”.

El 23 de enero, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores recibirá a los ministros de Economía y Finanzas y de Agricultura, Danilo Astori y Tabaré Aguerre, para conversar sobre la iniciativa. Antes de esa fecha, los legisladores del Frente Amplio (FA) presentarán un proyecto alternativo, anunció a la diaria el senador de la lista 711 Leonardo de León. De todos modos, el proyecto debe ser presentado por iniciativa del Poder Ejecutivo, porque implica la administración de recursos.

El texto enviado por el gobierno en diciembre apunta al endeudamiento de los productores con el sector financiero. Pero según explicó a la diaria el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo de Izaguirre, 34% de la deuda del quintil de productores más chicos (de menor remisión de leche) es con el sector financiero, mientras que en el quintil de los más grandes ese porcentaje llega a 90%. Teniendo en cuenta esta situación, el proyecto del FA engloba el endeudamiento de los tamberos no sólo con el sector financiero, sino también, por ejemplo, con proveedores “que no tienen nada que ver con el sector financiero”, explicó De León.

Además, la iniciativa del FA incluirá la creación de un fondo de financiamiento y de estabilización de precios con carácter anticíclico. “La mayor parte de la producción láctea del país se exporta, y con los vaivenes del mercado internacional muchas veces hay períodos largos de caída de precios. Hasta hace un año hubo tres años de caída consecutiva del precio internacional, y eso afectó mucho el endeudamiento. Estamos buscando crear un mecanismo anticíclico para que cuando los precios caigan actúe como buffer y eso no genere impacto en la situación de los producto- res”, explicó el senador frenteamplista. Recordó que Conaprole ha implementado mecanismos anticíclicos de estabilización de precios, y que se pretende extender este mecanismo al conjunto de los tamberos.

De León afirmó que el proyecto del Ejecutivo “no resuelve la situación de 80% de los productores”, y que la iniciativa del FA busca corregir esta situación. De Izaguirre coincidió en que es importante incorporar otros mecanismos además de los incluidos en el proyecto del Ejecutivo, porque “cuando planteamos que solamente se instrumente para endeudamiento, pueden quedar los productores más chicos sin instrumentos”.