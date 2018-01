Maduro acusa a EEUU de sabotear la industria petrolera; según Washington, los militares corruptos “lo hacen mejor y gratis”

El gobierno de Venezuela anunció un aumento del salario mínimo de 40%, el sexto en lo que va del año. Un funcionario del Ministerio del Poder Popular Para la Economía, Finanzas y Banca Pública, que habló con la prensa sin divulgar su identidad, reconoció que se trata de una medida innecesaria, ya que “a los venezolanos les sobra el dinero. De hecho, no tienen en qué gastarlo, porque prácticamente no hay nada para comprar”. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en 2017 fue de 652,7%, pero desde el gobierno cuestionan esta medición. “Es imposible hacer un cálculo de inflación porque en los supermercados no hay nada para comprar. A lo mejor los encargados de las mediciones fueron a un lugar en donde justo quedaba una lata de frijoles y por eso habían fijado su precio por las nubes”, aseguró un vocero del Poder Ejecutivo. Al desabastecimiento de medicinas y productos de primera necesidad se sumó en los últimos meses de 2017 el de combustible. Según el presidente venezolano, Nicolás Maduro, esto se debe a una estrategia de Estados Unidos para provocar un “paro silencioso” de PDVSA, la empresa estatal de combustibles. Un vocero del Departamento de Estado del país norteamericano desmintió categóricamente esta afirmación, y aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente que su gobierno abandonó sus planes para derrocar a la Revolución Bolivariana. “A partir de ahora vamos a dejar que se derrumbe sola”, explicó. En efecto, en la administración Trump consideran que sería “un desperdicio destinar recursos para lograr un objetivo que Nicolás Maduro se está dedicando a cumplir con todas sus fuerzas”. El vocero citó como ejemplo precisamente el caso de PDVSA. “Durante mucho tiempo hicimos cosas para boicotear la producción y distribución de combustibles, pero cuando el gobierno les dio el control del sector a los militares corruptos, ellos lograron en pocos meses lo que a nosotros nos hubiera llevado décadas. Ellos lo hacen mejor y gratis”.