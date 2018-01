Mezclados colorines

Vázquez insistió con planteo de cederle administración del Teatro de Verano a DAECPU; Martínez prefiere discutirlo “políticamente”

El presidente Tabaré Vázquez asistió al lanzamiento de una nueva edición de Rondamomo, en la previa del Desfile Inaugural de Carnaval, junto con otros presidentes: Juan Salgado, de CUTCSA, y Enrique Cachete Espert, de Directores Asociados de Espectáculos Carnavaleros Populares del Uruguay (DAECPU). Vázquez destacó la “enorme importancia” del carnaval, que quizá los uruguayos “no dimensionamos”. “Es una actividad importante desde el punto de vista cultural, artístico, económico, laboral, turístico y social”, indicó el primer mandatario, y contó que lo conoce en sus múltiples dimensiones, desde los desfiles en 18 de Julio, pasando por las Llamadas, los tablados y el Club Arbolito, de su barrio natal, La Teja. También destacó el “profundo contenido humano” de la actividad y recordó a Carlos Páez Vilaró y a Eddie Espert.

“Rondamomo recorre los barrios más humildes de Montevideo, va a donde no hay un tablado establecido y hace que se conozca en profundidad en toda su dimensión el pensamiento artiguista que decía que los más necesitados sean los más privilegiados. El carnaval es para todas las clases sociales. Es mentira que es sólo para los pobres. Es para todos los uruguayos, como deben ser todas las manifestaciones culturales de nuestro país”, dijo Vázquez.

En un momento, en medio del recorrido memorioso que el presidente hacía de su conocimiento del carnaval, mencionó al Teatro de Verano y dijo, como quien no quiere la cosa: “Qué bueno sería que el Teatro de Verano estuviera en manos de DAECPU, señor intendente de Montevideo, querido amigo, Daniel Martínez, que está aquí presente”. Obviamente, cuando Vázquez terminó de hablar, la maraña de periodistas rodeó a Martínez y le preguntó sobre el deseo del presidente. El intendente subrayó que la comuna “pone muchísimo dinero para el carnaval” y que mantiene el Teatro de Verano durante todo el año, ya que “no es sólo [para] carnaval”, y que en ese punto está la discusión. No obstante, dijo que está “abierto a discutirlo”. Subrayó el “cariño, respeto y reconocimiento” que le tiene a Vázquez, pero explicó que como intendente tiene que “representar y respetar los intereses del conjunto de los montevideanos”. “Primero hay que discutir políticamente un montón de aspectos. Y lo vuelvo a decir: el Teatro de Verano no es sólo de carnaval, es un espacio cultural jerarquizado que tiene la ciudad de Montevideo”, finalizó.