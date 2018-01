Oposición llamó a escuchar al agro; Mujica y Topolansky observaron que no se habló del “costo” del arrendamiento de tierras

“No sólo el gobierno sino todos los integrantes del sistema político, todos, debemos escuchar y comprender lo que hoy nos dicen en Durazno; y empezar a dar soluciones y no excusas”, publicó el senador colorado Pedro Bordaberry en Twitter. Fue una de las tantas repercusiones de la manifestación del campo en Durazno.

Por el lado del Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, que estaba presente en la manifestación, dijo a la diaria que todavía no está en condiciones de hacer un análisis pormenorizado de las reivindicaciones; no obstante, señaló que comparte “plenamente” el reclamo en contra del “centralismo”, que termina “perjudicando a los sectores productivos y al interior del país”. “En los próximos días habrá que analizar el contenido de las alocuciones, pero creo que fue una manifestación importantísima. Tendrá puntos compartibles y otros que no”, indicó el senador blanco. Además, sobre los puntos de la proclama que se refieren a los recortes del Estado, Larrañaga dijo que hay que analizarlos porque “forman parte de un debe muy importante, que es lo que en su momento catalogaron como la madre de todas las reformas: la reforma del Estado, que no se ha hecho”.

A su vez, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo a Subrayado que si la gente tiene que hacer un reclamo “está bien que se movilice”, pero que le llamó la atención que no se habló del costo que representa para los productores el arrendamiento de la tierra, y dio cifras: “En el arroz el costo del arrendamiento es 80%; en la agricultura, 70%; en la ganadería, 30%; más o menos 35% en la granja, y en la forestación, 20%”. En la misma línea siguió José Mujica, quien en una entrevista con la emisora M24 subrayó que si un agricultor “trabaja 150 cuadras, es distinto si son suyas o las está arrendando”, y desglosó las mismas cifras que Topolanksy. Además, el ex presidente informó que en 2016, por concepto de impuestos, el agro le pagó al Estado cerca de 250 millones de dólares, mientras que el costo de la renta fue de 640 millones de dólares. “Por eso no se puede poner todo en la misma bolsa. Hay que atender sector por sector y ver las situaciones frente a la propiedad. No puede haber soluciones genéricas. Si tomo medidas parejas voy a favorecer a los más grandes, que son pocos”, indicó.

Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular (UP), también estuvo en Durazno. Dijo que “fue una proclama con mucho contenido y a tener en cuenta. No es la expresión de la oligarquía, sino que refleja otros sectores de la producción que están realmente en una situación de riesgo”. En su opinión, la movilización fue “impresionante” porque había “algunas decenas de miles de personas”. Señaló que, en general, no compartió el contenido de los discursos individuales, pero que la proclama que redactaron los autoconvocados “tiene elementos profundos”, que en algunos casos “comparte”, como “la crítica a las exoneraciones fiscales que tienen los grandes emprendimientos de capitales extranjeros, sobre todo los vinculados a la forestación”, y también “las desigualdades que enfrentan los productores nacionales, en particular los pequeños y medianos”.

La presencia de Rubio en Durazno fue criticada por varios militantes del oficialismo, pero no solamente: uno de los principales referentes del Partido de los Trabajadores (PT), el sindicalista bancario Rafael Fernández, cuestionó la postura de Rubio en redes sociales. “Rubio y el 26M rechazan ir a un acto de Primero de Mayo del PIT-CNT, incluso denunciando la burocratización y la subordinación al gobierno... pero pueden ir a un acto con la Asociación Rural [del Uruguay, ARU] que reclama devaluación y achique del Estado. Eligen abrazarse al gran capital”, criticó en su cuenta de Twitter. En otro comentario en esa misma red social, el ex presidenciable del PT agregó: “¿Qué es más probable? ¿Que la ARU, FRU [Federación Rural], ANDEBU [Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos], CIU [Cámara de Industrias del Uruguay], inmobiliarias puntaesteñas y demás sectores capitalistas estén ‘confundidos’ y vayan a una movilización popular que no contempla sus intereses? ¿O que Rubio y la UP hayan entrado como caballos en una operación derechista?”.