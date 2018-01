Oposición y Sutel cuestionaron cambios en contratos de Antel; la empresa dijo que se puede renunciar a los “beneficios”

Los cambios en los contratos de telefonía celular de Antel harán que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, vaya a tener que abordar un nuevo tema durante sus visitas al Parlamento. La jerarca deberá comparecer ante la Comisión Permanente por el memorándum de entendimiento que Gas Sayago firmó con Shell para reimpulsar la construcción de la regasificadora y por la suba de tarifas de las empresas públicas (que incluye a Antel). Según explicó a la diaria el senador colorado José Amorín Batlle, cuando se la cite por este tema se aprovechará para consultarle por los cambios en los contratos.

“No tengan dudas: los cambios en los planes de @AntelDeTodos son para mantener los beneficios que ya tenías, e incorporar nuevos. He consultado a @atolosa1960 [el presidente de Antel, Andrés Tolosa] y la empresa está verificando que esta premisa se cumpla en todos los planes, y ajustando lo que sea necesario”, escribió ayer por la mañana el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, en Twitter.

La defensa a Tolosa no es casual, puesto que varios usuarios de las redes sociales cuestionaron a Antel por el anuncio de los cambios en los contratos de telefonía celular.

Antes, los contratos sin límite tenían una capacidad paga predeterminada de datos para navegar y, si sobraban minutos de llamadas o mensajes, estos podían ser cambiados por gigas adicionales para navegar en internet. Ahora eso cambió, porque “a medida que se hacen las llamadas, se envían los mensajes o se usa internet, el costo de cada operación se descuenta del monto total del contrato” de forma indistinta y a través de un único saldo, explicó Antel en un comunicado. Pero muchos usuarios se mostraron molestos con el nuevo sistema, principalmente porque la situación puede llevar a que los usuarios gasten todo su saldo en navegar y se queden sin saldo para llamadas (lo que tendría un costo adicional) o que ocurra una situación inversa (lo que es menos probable).

El lunes, Tolosa explicó a Subrayado que hubo “errores” en la comunicación de las novedades, y eso causó las molestias y la gran cantidad de consultas que recibió Antel. Según dijo, eso ocurrió, por ejemplo, con los mensajes que algunos clientes recibieron diciendo que ya no tenían saldo de datos o que pedían una recarga de dinero para poder seguir conectados a internet. El jerarca explicó que antes, cuando a un usuario le sobraban minutos de llamadas y mensajes, podía cambiarlos por más gigas para navegar en internet, pero esto ya no es necesario porque el monto total del contrato se usa indistintamente para llamadas, mensajes y datos. En los contratos que tienen límite, si el cliente se pasa de datos, se debe recargar para poder seguir hablando o navegando por internet, y en los que no tienen límite el cliente deberá abonar aparte su consumo cuando se excede del monto pago.

Ayer, Antel emitió un nuevo comunicado en el que explica los cambios en cada contrato y detalla que si se usa la porción de llamadas y datos prevista en los contratos originales, los cambios implican, en los hechos, una mayor cantidad de datos, de entre 0,1 y 0,3 gigabytes (GB), y también de minutos: entre ocho y 64 minutos más. Por ejemplo, el plan de 649 pesos sin límites implicaba 3 GB y 205 minutos a Antel, lo que ahora significa, “si sólo utiliza internet”, unos 6 GB para navegar, mientras que “si sólo habla, rinde 433 minutos a destinos Antel”, “si utiliza 3 GB en internet, rinde 218 minutos a destinos Antel” y “si habla 205 minutos a destinos Antel, puede utilizar 3,2 GB para internet”. Finalmente, el comunicado establece que “si algún cliente prefiriera renunciar a los beneficios anteriormente detallados, podrá hacerlo mediante el procedimiento que será oportunamente comunicado”.

No te la llevo

Estas modificaciones, sin embargo, fueron duramente criticadas por la oposición. El senador Pablo Mieres dijo a la diaria que con este cambio “ahora se mezcla todo”, y enfatizó que Antel “no avisó” que iba a cambiar los contratos. “Empezó a funcionar de sopetón. Me da la impresión de que tiene que ver con una búsqueda de recaudación”, sugirió. No obstante, dijo que desde el punto de vista parlamentario no tomará ninguna medida, ya que no integra la Comisión Permanente.

Pero quien sí va a tomar cartas en el asunto es el senador colorado José Amorín Batlle. “No sería la primera vez que Antel hace cambios en cargos o planes perjudicando a sus clientes. De ser así, la ministra [Cosse] deberá explicarlo en el Parlamento”, escribió en Twitter. El senador explicó a la diaria que incluirá el tema en el llamado por la suba de las tarifas de las empresas públicas.

Otro actor que cuestionó los cambios fue el Sindicato Único de Antel (Sutel), que ayer emitió un comunicado en el que fija posición frente al tema: “Nuestro sindicato tomó conocimiento de los cambios propuestos por Antel en los contratos y constató que no mantienen los mismos beneficios para los clientes. Hoy se nos comunicó por parte del presidente de Antel el compromiso para subsanar e intentar mejorar las condiciones para que todos los contratos mantengan los beneficios de los clientes de Antel”.

En tanto, Edgardo Martínez Zimarioff, ex ministro de la Corte Electoral en representación del Partido Colorado y actual director de la Liga de Defensa Comercial, dijo ayer a Subrayado que Antel incurrió en un “acto abusivo” al modificar unilateralmente los contratos, y sostuvo que frente a esta situación se puede reclamar ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación o hasta en la “Justicia civil”.