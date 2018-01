PIT-CNT mediará en el conflicto entre AFE y la Unión Ferroviaria

PIT-CNT mediará en el conflicto entre AFE y la Unión Ferroviaria El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunió ayer, y uno de los asuntos que trató fue el conflicto que mantiene la Unión Ferroviaria con la empresa Self, propiedad de AFE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical, dijo a la diaria que se analizó la forma de “dar una mano en el conflicto de los ferroviarios”. En la reunión de ayer los integrantes del secretariado acordaron con la Unión Ferroviaria que será el PIT-CNT el que hará gestiones para ayudar a una negociación “real”. Abdala dijo que no hubo contacto ni con las autoridades de AFE ni con las de Self. “Hablamos con el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] y le planteamos que había que volver a la situación anterior al conflicto”, dijo; esto significa que la empresa retome a las cuatro personas despedidas y que los trabajadores levanten las medidas de lucha “para dar un tiempo de diálogo y negociación”.

Como publicó ayer la diaria, los trabajadores mantienen un conflicto con la empresa Self (Servicios Logísticos Ferroviarios), cuyo principal accionista es AFE (51%). Esta empresa es la encargada de operar los trenes de carga. Ricardo Cajigas, de la Unión Ferroviaria, dijo que Self es “un invento que hizo el Estado para hacer lo mismo que hacía AFE”, y que además “demostró incompetencia”.

Por su parte, Self sostuvo que el despido de los cuatro trabajadores se debió a una reestructura; sin embargo el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, aseguró, la semana pasada, que se constataron diversas irregularidades cometidas por los trabajadores despedidos. Según Rodríguez, se pudo constatar mediante las cámaras de seguridad que los funcionarios marcaban tarjeta y se iban, o que trasladaban herramientas de un lado a otro e incluso las sacaban del taller.

Desde el Parlamento

Ayer, el diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola elevó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por los malos resultados de la empresa Self y las políticas equivocadas en materia ferroviaria. “Advertimos en el año 2015 al ministro [Víctor] Rossi que la atomización y generar más burocracia no era el camino correcto”. El diputado pide información sobre las toneladas transportadas entre 2015 y 2017; el número de locomotoras y vagones dispuestos para el transporte de carga; los clientes que se transfirieron de AFE a Self; cuántas toneladas tiene previsto transportar la empresa en 2018 y las inversiones en infraestructura y mantenimiento que se han hecho.

Paro de mujeres

Consultado por la diaria, Abdala dijo que es una posibilidad que el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se convoque a un paro, como sucedió en 2017. Abdala sostuvo que hay una propuesta del Departamento de Género que será analizada en la próxima reunión de la Mesa Representativa. Agregó que, en principio, está de acuerdo con el paro, pero dependerá del tipo de movilización que se convoque.

Daniela Durán, integrante del Departamento de Género del PIT-CNT, aseguró a la diaria que ya presentaron una moción para que este año vuelva a haber un paro acompañando la movilización, como en 2017. “En la última mesa representativa del año lo fundamentamos. Consideramos que la violencia es un problema social que tenemos y que se tiene que resolver. Es fundamental la visión de los y las trabajadoras. Pensamos que los problemas hay que resolverlos desde la sociedad”.

Durán alertó también sobre el cierre de una fábrica afiliada a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. “La mayor parte de los trabajadores son mujeres, y muchas de ellas madres solteras; se perdieron alrededor de 80 puestos de trabajo”.

Sobre los problemas laborales en general, dijo: “Nosotros siempre hablamos del piso pegajoso y lo que les cuesta a las mujeres despegarse para demostrar su capacidad. En la mayoría de los lugares donde hay un cargo, se termina eligiendo a un hombre, porque no va a faltar, porque no va a tener licencia por maternidad (y, lamentablemente, las licencias paternales no han sido usadas como nos gustaría). Además, si un hijo se enferma está internalizado por la sociedad que es la madre la que va a faltar”.

Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dijo a la diaria que el paro “puede ser un camino que facilite la mayor participación de los trabajadores y trabajadoras en un evento de la magnitud del del 8 de marzo. De cualquier manera, es más instrumental tomar la decisión después de tener la proclama y conocer las características de la jornada”. Castellano aseguró que en cualquier circunstancia será la Mesa Representativa la que decida. “Nosotros vamos a esperar a que las organizaciones que organizan el evento definan el criterio y las características”. El sindicalista dijo que el PIT-CNT está preparando una campaña que coincida con la consigna central, las características y el logo, y que la Mesa se reunirá después del lunes 5 de febrero.