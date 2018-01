PIT-CNT propone otra marcha contra la violencia y un nuevo paro para febrero

El paro general parcial de ayer no será la única medida propuesta por el PIT-CNT para fomentar la “reflexión” en la sociedad sobre los hechos de violencia de las últimas semanas. El Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores le propondrá a la Mesa Representativa nacional del PIT- CNT realizar un paro general parcial, de 9.00 a 13.00, en la tercera semana de febrero. También propondrá impulsar en esa jornada una concentración en 18 de Julio y Ejido y una marcha hasta la plaza Libertad, por la paz y en rechazo a la violencia. Así lo informó ayer el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en una conferencia de prensa tras una reunión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo, previa al paro que comenzaba a las 14.00. Además, adelantó que conversarán con organizaciones sociales para que se plieguen a la movilización, entre ellas la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y organizaciones de derechos humanos y religiosas.

“Esperamos contar con las más vastas organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos, al feminismo, a las distintas creencias religiosas, vinculadas a toda la sociedad, que sin exclusiones quieran participar en un llamado masivo a la construcción de una cultura de paz, de tolerancia, de diálogo, que no dirima las diferencias a través de la violencia sino a través de conversar, de entender la posición del otro”, señaló Pereira.

El presidente del PIT-CNT recordó que el año pasado hubo 33.000 denuncias por violencia de género y mencionó en especial las agresiones a las maestras, a los trabajadores rurales, y el caso del sindicalista asesinado en Rivera. Dijo que según los testimonios de los trabajadores del transporte, el homicida del trabajador “en varias oportunidades había dicho a otros sindicalistas que les iba a pasar por arriba con el camión o que les iba a disparar”. Pereira insistió en que hay “una especie de manija permanente” contra el movimiento sindical, y “esa manija termina generando odios que uno nunca sabe dónde terminan”. “Uruguay es un país donde la muerte de un sindicalista es muy rara, donde el asesinato de un político es muy raro, y deberíamos seguir viendo eso como muy raro, porque defender la democracia es defender toda la institucionalidad: la política, el Parlamento, el gobierno, los partidos de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil y sindicales”, afirmó.

Pereira también se refirió a la violencia en el fútbol y comentó que los trabajadores policiales se han reunido con la dirigencia de la central para transmitirle “las cosas que padecen los días de partidos”.

Por otra parte, indicó que a la central le parece interesante la propuesta de la socióloga Teresa Herrera de crear un fondo para desarrollar iniciativas a favor de la paz y contra la violencia.

Sin comparación

Pereira cuestionó la intención de algunos productores rurales del litoral de cortar las rutas para generar desabastecimiento y sostuvo que estas acciones no tienen comparación con el paro realizado ayer por la central de trabajadores. “Atacar a la mayor industria [en referencia al turismo] en el momento en que construye más de 8% del PIB por una rentabilidad que dicen que no es suficiente, en un país que ha tenido altísima rentabilidad en el agro en la última década, no parece una medida razonable”, consideró.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi escribió ayer en Twitter que el paro del PIT-CNT es “incomprensible”, entre otras razones, porque perjudica al turismo, “así como a los trabajadores uruguayos”, y le pidió a la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, que se refiriera al paro del PIT-CNT y que no sólo cuestionara a las gremiales rurales. Pereira consideró que la comparación es “un disparate”. “Este es un paro que termina en un rato, al final de la jornada. Si hay algo que es el PIT-CNT al tomar medidas, es responsable. A las dos de la tarde nosotros podríamos parar la energía eléctrica del país, pero usted va a prender la llave y le va a prender. Nosotros atendemos todas las emergencias en los hospitales, no se va a cortar la telefonía”, enumeró. En cambio, consideró que la medida planificada por los productores es “brutalmente dura” y “absolutamente desproporcionada”. Aseguró que quien pretenda compararlas no está analizando correctamente las medidas que toma la central sindical, que tiene una actitud “serena, responsable y madura”.