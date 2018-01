Policía custodiará a blindados del BROU en el este; bancarios vuelven a hacer horas extras

El Ministerio del Interior le comunicó ayer a la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) que proporcionará la guardia policial necesaria para los traslados con vehículos blindados del Banco República (BROU) en los departamentos de Maldonado y Rocha. Según comunicó la comisión representativa del sindicato en el BROU, a partir de hoy se cumplirán los servicios con normalidad. Además, el tema se incluirá entre los que serán tratados en el próximo ámbito bipartito entre el BROU y AEBU, que abordará las privatizaciones de la institución y se instalará el 15 de enero, tras el acuerdo que ambas partes firmaron el 27 de diciembre y que puso fin al conflicto en la banca oficial.

Lorena Lavecchia, integrante de la dirección de la banca oficial de AEBU, dijo a la diaria que ayer hubo una reunión tripartita para tratar el tema junto con gerentes del BROU y mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y todos estuvieron de acuerdo en que “la mejor seguridad es la que brinda el Ministerio del Interior”. Por su parte, Gonzalo Pérez, también de la banca oficial, advirtió que resta encarar una discusión más global, que implica que en varios departamentos están por vencer los contratos del BROU con el Ministerio del Interior. A pesar de esa situación, Pérez destacó que “sin activar una cláusula de conflictos y con gestiones responsables fue posible llegar a una solución”.

La rispidez entre AEBU y el BROU motivaron que el sindicato resolviera no hacer horas extras para la reposición de cajeros del banco si la Policía no custodiaba los autos blindados que transportan el dinero. Los bancarios habían tomado cartas en el asunto porque el directorio del BROU decidió cambiar por guardias privados a los funcionarios policiales que custodiaban los blindados en Rocha y Maldonado. Lavecchia había explicado el martes que dos trabajadores que se negaron a hacer su trabajo por falta de garantías fueron sumariados, lo que motivó que la medida de no hacer horas extras se extendiera a nivel nacional. La dirigente sindical dijo que los trabajadores volverán a cumplir con las horas extras.