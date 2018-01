Productores autoconvocados llaman a la gente a “seguirle pegando” al gobierno y lo acusan de “divisionismo”

Los audios que circularon ayer y hoy en los grupos de Whatsapp de los productores rurales, tras el anuncio del gobierno de rebajas en los costos del gasoil y la energía eléctrica, no tienen un tono conciliatorio, más bien lo contrario. “No entendieron nada de la movilización del 23. No entienden qué tipo de país queremos, no entienden que queremos reestructurar toda esta manera de encarar la economía que ha sido un desastre”, concluye uno de ellos.

Asegura que el gobierno tiró “una bomba de fragmentación”: la idea es “fragmentar todo en mil pedacitos, en enredos burocráticos, dividir” y por eso “hay que mantenerse juntos” y “no aflojar”, convoca. Luego afirma que el gobierno “vive en la isla de la fantasía” y que “son unos energúmenos”.

El mismo audio valora que el gobierno debería haber anunciado que dejaría sin efecto el aumento de tarifas de enero y debería haber resuelto un recorte de los gastos estatales. “No les vamos a aflojar, las vigilias van a ser gigantes, vamos a cantar el himno a las ocho de la noche”, amenaza luego.

Un productor que también hace circular su parecer por Whatsapp remarca que los anuncios del gobierno deben hacer a los productores “redoblar el esfuerzo en cuanto a la vigilia”. “No nos achiquemos, no entremos en el juego del divisionismo que estos señores quieren hacer. No queremos charamusca, queremos fuego y un cambio total”, sostiene.

Otro audio es de un productor que declara tener estudios en neurolingüística, que lo han ayudado “a leer las expresiones de las personas”, y a partir de allí concluye que al presidente Tabaré Vázquez le faltó firmeza y seguridad en su discurso. “Tabaré [Vázquez] está mintiendo, están entregados. Tabaré y [el ministro de Economía y Finanzas, Danilo] Astori saben que el país se fue al diablo, y todo eso se transmite en los gestos y en la forma de hablar”, interpreta el especialista en neurolingüística. Luego, en un tono más coloquial, sostiene: “El gobierno la quedó, el gobierno está contra el piso, y es el momento de seguirle pegando. Que nos den lo que precisamos para no terminar en la Venezuela”.