Productores le propondrán a Tabaré Vázquez rebaja de combustibles y recorte de políticas sociales

Un grupo de 140 representantes de asociaciones y sociedades rurales de todos los departamentos del país y productores independientes se reunió ayer en la Sociedad Rural de Durazno para preparar la plataforma que se discutirá en la reunión prevista para el 23 de enero en el mismo lugar.

Según informó a la diaria el presidente de la Asociación Rural de San José, César Zunino, cuando finalice el encuentro del 23 se leerá la plataforma, y el 26 de enero se entregará el documento de reclamo al presidente Tabaré Vázquez. Luego los productores permanecerán en vigilia en espera de respuesta hasta el 1º de febrero. La vigilia consistirá en concentraciones de vehículos y de personas en todo el país los días 31 de enero y 1º de febrero, similares a las que han hecho los productores en reclamo de soluciones para el sector agropecuario. “Tipo campamento a orilla de la ruta, en espera de la respuesta”, resumió Zunino.

En caso de que la respuesta de Vázquez no satisfaga a los manifestantes, se estudiarán medidas de otro tipo. “Todos apostamos al gobierno, a que tome medidas. Si no hay medidas, se irá evaluando” qué hacer, señaló el representante gremial. De todos modos, se acordó no cortar las rutas. “De eso no se habla, no está en el sentir de la gente que había hoy acá entorpecer al otro; sí manifestarse, mostrarse, pero sin entorpecer al otro, porque somos una sociedad civilizada y entendemos que por movilizarse uno no tenemos que perjudicar a otros”, manifestó Zunino.

El representante gremial no quiso adelantar detalles del contenido de la plataforma, pero aseguró que los pedidos serán los que ya se han hecho. Confirmó que se solicitará una rebaja en los combustibles y en las tarifas públicas, así como modificaciones en la política cambiaria que posibiliten la suba del dólar, además de otras propuestas que se elaborarán “más profesionalmente” en estos días.

Habrá también propuestas de medidas que trascienden al sector agropecuario. Zunino confirmó que se propondrá un recorte de las políticas sociales y de los gastos del Estado en general. “Va por el lado de achicar y recortar el costo del Estado, algo que se viene reclamando hace mucho tiempo”, afirmó.

En la reunión de ayer no se conversó sobre la posibilidad de conformar otra gremial rural. La idea se había manejado en los grupos de Whatsapp de la movilización, incluso con nombre –“Movimiento Agrario Nacional”–, pero no se planteó en el encuentro de ayer en Durazno. Consultado al respecto, Zunino comentó que si surge la idea de formar un grupo nuevo, será “bienvenido como una gremial más”.

Por otra parte, ayer continuaron las repercusiones políticas de la reunión que tuvieron de tarde Vázquez y las gremiales rurales. “Vázquez, que jugó para frenar protestas, sólo habló de generalidades sin poder proponer nada concreto. Tanto apuro que nos terminó mostrando que desconoce mucho del agro. Hay que ponerse a trabajar en impuestos y tarifas, infraestructura e inserción. Para todos. #UruguayMereceMás”, escribió en Twitter el senador colorado José Amorín Batlle. Por su parte, el diputado nacionalista Jorge Gandini escribió en la misma red social que “el campo no está en crisis”. “En crisis está el gobierno, su modelo y sus finanzas. El campo, la producción y el trabajo pagan esa crisis. Vázquez descalifica, se niega a dialogar con los q debe y apuesta a su desgaste. No quiere cambios. Cuando la gente se enoja x eso, tiene razón”, opinó.