Productores rurales dicen que la situación es crítica: “Nuestro lobbista tuvo que renunciar para volver a plantar arroz”

Desde la Asociación Rural del Uruguay explicaron que se trata de un puesto honorario, y en la actualidad los estancieros no tienen tiempo para dedicarse a otra cosa El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, ya había presentado su renuncia al presidente Tabaré Vázquez, pero este no se la aceptó. Según versiones de prensa, el mandatario dijo a sus allegados en aquel entonces: “Aguerre me dijo que quería volver a la actividad privada, pero yo le pedí que no me llorara la milonga, porque perfectamente podría desempeñarse en el ámbito público y privado a la misma vez. Yo a esta altura ya pasé ocho años como presidente y no largué uno solo de los curros que tengo. Sigo con la medicina, la actividad empresarial y la masonería. Y que tampoco me venga con el tema de la salud, porque ya tengo casi 80 años. Él es un gurí”. Pero la semana pasada Vázquez finalmente aceptó la renuncia de Aguerre. Un estanciero y directivo de la Asociación Rural del Uruguay dijo que esto es “una prueba de que los productores rurales estamos pasando por una situación crítica. Nuestro lobbista tuvo que renunciar para volver a plantar arroz. No sé qué vamos a hacer ahora”. El empresario explicó que la gremial “tradicionalmente no les paga a los lobbistas que trabajan dentro del gobierno, porque en general no tienen grandes necesidades económicas. Lo hacen porque les gusta, por puro convencimiento. Pero ahora la situación es tan dramática que los productores tienen que dedicarse de lleno a sus establecimientos y no les da el tiempo para hacer nada más”. Mientras tanto, entre los llamados “productores autoconvocados” que están planeando una serie de movilizaciones contra el gobierno, la salida de Aguerre es vista mayoritariamente como una buena noticia. “Nosotros queremos que este conflicto con el gobierno dure lo máximo posible, pero si tenemos un ministro que está completamente de nuestro lado, está robado, esto se termina enseguida. Esperemos que pongan a alguien que haga un poco de fuerza, porque yo estoy jugado a este conflicto para no tener que soportar a mis hijos en vacaciones”, aseguró uno de los organizadores de las movilizaciones.