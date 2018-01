Salle criticó el reclamo “muy tibio” de los productores y dijo que con su discurso “hay Frente Amplio para rato”

Ya sea en la radio, en las redes sociales o incluso en actos públicos, el mediático abogado Gustavo Salle siempre da que hablar con sus peculiares opiniones sobre los más variados temas de la actualidad política y económica del país.

La convocatoria de los productores rurales en Durazno no le fue ajena al abogado, que viajó hasta el departamento para interiorizarse en los reclamos de ese sector productivo. Pero, a juzgar por los tuits que compartió tras el evento, quedó bastante claro que no le cayó muy en gracia lo dicho allí por los oradores.

“Fui a Durazno. Vengo con la tal calentura!!!”, escribió ayer en su cuenta de Twitter tras el acto. Minutos después, sentenció: “hay Frente Amplio para rato”. En diálogo con la diaria, Salle dijo, ironizando, que “tendría que haber llevado la bandera del Frente Amplio”. Se mostró enojado con muchas de las reivindicaciones que se expresaron en el acto y con otros puntos que ni siquiera fueron mencionados, que, a su juicio, son fundamentales para el país.

“Si vos vas a hacer un acto crítico de determinada política, no podés tener un orador que reivindique al responsable de la gestión que vas a criticar. Pero ayer Eduardo Blasina reconoció la gestión de [Tabaré] Aguerre [ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca]”, opinó. Como si fuera poco, también observó que además se reivindicó al canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, al reclamar que se aprueben los tratados de libre comercio con Chile y Unión Europea. En cambio, consideró que los productores fueron “muy tibios” al criticar al gobierno. “No se habló prácticamente nada de los costos brutales que tiene que pagar todo el Uruguay por la mala administración del gobierno. No se habló del sistema estructurado de la impunidad, con nombre y apellido, llevada adelante por una organización que se llama Fiscalía General de la Nación, y tampoco se mencionó el asistencialismo del gobierno. No hay que tener miedo, hay que decirle a la izquierda las cosas como son”, sostuvo.

El abogado incluso vaticinó que la izquierda, que es “muy manipuladora”, va a reaccionar “haciendo hincapié en las fotos con los tipos de vehículo con los que se desplazaban” los manifestantes. “Es cierto que las 4x4 son herramientas de trabajo. En la abogacía también los trajes son una herramienta de trabajo, pero no es lo mismo si tenés uno de 2.900 pesos que un Armani de 4.000 dólares, y había muchos vehículos último modelo”.

Para Salle, lo del martes “fue un acto de reivindicación de rentabilidad, para un sector específico de la población, y con propuestas que tienen efectos negativos sobre el resto de la población”. Entre ellas, mencionó el “atraso cambiario” que denunciaron los productores, que, de abordarse como ellos quieren, “descencadenaría un proceso inflacionario”. “Fueron a pedir un tratamiento especial, en un país fundido y sin importar que ese tratamiento toque al resto del Uruguay. Y así no hay solución, porque el problema en verdad es modélico y estructural”, remató.