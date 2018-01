Se introdujeron cambios en el proyecto de ley para socorrer al sector lácteo, contemplando pedidos del sector

El mismo día en que los productores rurales organizaron un acto de protesta en Durazno, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores aprobó cambios en el proyecto de ley para crear un fondo de garantía para atender el endeudamiento del sector lácteo. Las modificaciones fueron propuestas por los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Enzo Benech, ministro de Ganadería, explicó ayer que se contemplaron propuestas de productores, gremiales y trabajadores, y se agregó al sistema financiero la posibilidad de solucionar deudas con proveedores. Además, se aumentó de 30 a 36 millones de dólares el monto total, informó la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República.

“El Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el 4 de diciembre de 2017, un proyecto de ley sobre un fondo de garantía que se basaba en el incremento del precio de la leche tarifada al consumo para solucionar un tema de endeudamiento del sector”, recordó Benech, tras comparecer ante la comisión junto al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

Algunas de las modificaciones responden a los planteos hechos al Senado por productores, gremiales y trabajadores, que después fueron analizados y aprobados por Ganadería. “Hoy venimos con una nueva redacción compartida por los ministerios de Economía y de Ganadería, que incorporan algunas de esas cosas”, declaró Benech. Aseguró que el sector es rentable, pero con dificultades por las deudas contraídas años atrás. “Es necesario [que el sector] reciba una ayuda”, porque “no se trata sólo de deudas financieras, sino que existe endeudamiento con proveedores de insumos y servicios. Eso fue un agregado que se contempló”. La nueva redacción prioriza al tambero pequeño antes que al productor de gran escala, y posibilita crear un subfondo, que se incrementa de 30 millones a 36 millones de dólares, gracias a un aporte de Rentas Generales.

Benech añadió que la leche que se grava es la de consumo, que es la tarifada, y que por decisión política se mantiene ese concepto. De los dos pesos del aumento aplicado en octubre por cada litro de leche, 1,30 pesos se derivarán al fondo de garantía para volver a perfilar el endeudamiento de los productores lecheros. “La plata queda porque el fondo tiene el destino de apoyar la actividad lechera, y prevemos ponerle un plazo para que los productores tengan un tiempo para acogerse. Lo están recaudando las industrias y lo están reteniendo. No sé exactamente la cifra, pero estimamos 17 millones de pesos por mes”, afirmó. Sobre las deudas de los productores, explicó que muchos le deben al sistema financiero “y en el corto plazo no pueden pagar”, mientras que otros deben servicios o insumos, como faros y silos. “Si tengo una deuda que vence en 30 días, la intención es poder diluirla en un plazo mucho mayor, para de ese modo ayudar, que es bien importante”, dijo.

El senador del Frente Amplio Leonardo de León, integrante de la comisión, dijo a la diaria que se continuará trabajando en el proyecto que envió el Ejecutivo. Sobre el aumento de octubre, que impactó de forma directa en los consumidores, explicó que, como la leche es tarifada y hacía mucho tiempo que su precio no subía, se puede considerar que “hubo una transferencia de los productores lecheros a la sociedad”. “El tema de la leche tarifada no es nuevo; este gobierno no fue el que lo implementó. Entendemos que [esta] es una buena medida, porque hubo varios años de bajos precios internacionales, lo que generó una crisis de precios; además, hay que recordar que el 70% de la producción se destina a la exportación”, dijo. Recordó que en el sector hay varios productores familiares, por lo que “la medida va en línea con lo que dijo el presidente [Tabaré] Vázquez cuando aseguró que hay que analizar sector por sector y dentro de cada uno buscar soluciones diferenciales. No es lo mismo la situación de un gran productor que la de un arrendatario, y eso es lo que busca este proyecto de ley”.