Secretariado del FA denunció la “acción abierta de operadores políticos” que “intentan ganar votos” con la movilización rural

Con la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se reunió ayer para evaluar las movilizaciones y planteos de los sectores rurales.

Luego de la reunión, el organismo de conducción frenteamplista emitió un comunicado en el que respaldó “la actitud de diálogo” del gobierno. “Es en los espacios de diálogo donde se construyen genuinas propuestas y se demuestra de hecho la vocación por encontrar soluciones”, sostiene la coalición de izquierda en el texto.

Señala a continuación que “no hay desarrollo sin producción, y no hay producción sostenible sin una sociedad integrada”, y que por eso el FA continuará “trabajando para afianzar derechos sociales y la generación de riqueza con distribución”. El comunicado distingue la situación de los productores de algunos sectores que “atraviesan momentos difíciles que requieren una atención particular”, y sus “legítimas preocupaciones”, de “la acción abierta de operadores políticos que lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo, crear falsas oposiciones ‘campo/ ciudad’, y aprovechar descaradamente estas plataformas para atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados por amplias mayorías del país, pidiendo el recorte de la inversión en políticas sociales”. “Desde la realidad de cada departamento y cada sector productivo los frenteamplistas trabajaremos en las soluciones específicas de cada sector, codo a codo con nuestro gobierno”, concluye.

Por otra parte, ayer circuló en las redes sociales un comunicado que supuestamente era de las Redes Frenteamplistas y que convocaba a una “contramarcha a la propuesta de la oligarquía” el 23 frente al Palacio Legislativo. Las Redes Frenteamplistas emitieron un comunicado en el que aclaraban que no estaban haciendo esa convocatoria. “Queremos aclarar que Redes Frenteamplistas no sólo no tiene que ver con la convocatoria, sino que ninguno de sus integrantes formuló esa propuesta y, sobre todo, que no estamos de acuerdo. Conceptualmente, porque las expresiones de descontento y las demandas de todo tipo son la base misma de la democracia. Intelectualmente, porque los problemas no se resuelven etiquetando a los descontentos”, señalan las redes. Agregan que “sin desconocer la búsqueda de provecho por parte de sectores de la oposición”, consideran “inconducente empujar hacia sus tiendas a todos los que expresen críticas”.