Secundaria reformulará la propuesta de Espacio Curricular Abierto este año

Espacio Curricular Abierto (ECA) es un espacio más descontracturado que el de las materias más tradicionales, que tiene presencia en la currícula de primer y segundo año de liceo. En su espíritu está la idea de que sea un espacio en el que se priorice la participación estudiantil y que el docente sea una especie de guía del proceso. Las propuestas que se trabajan en estos espacios son diversas y varían de temática según cada liceo. El Consejo de Educación Secundaria (CES) no incluyó este curso en el listado de materias a las que los docentes pueden aspirar para asumir horas en 2018, y eso hizo que un grupo de profesores de ECA reaccionara en contra de la medida.

Una de las acciones de unos 40 docentes de ECA fue hacer circular una carta en Facebook en la que manifestaron su “preocupación” y “desilusión” por lo resuelto por el CES, ya que entienden que las horas que asumieron en 2017 “están desapareciendo de la currícula de Ciclo Básico”. Según dijo a Radio Centenario Carolina Alonzo, una docente integrante del grupo, en la proyección de horas realizada por el CES para 2018 no aparecía ECA. A partir de un acuerdo firmado en un ámbito bipartito con la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que incluía otros puntos, se definió la conformación de un grupo de trabajo para “reformular” la propuesta de ECA de cara al año que viene, explicó a la diaria la representante de los trabajadores en el CES, Isabel Jaureguy. De todas formas, Alonzo dijo que los profesores “no se sienten representados” por Fenapes, porque el sindicato está a favor de la eliminación de la asignatura.

Consultada al respecto, la presidenta de Fenapes, Virginia García Montecoral, recordó a la diaria que cuando se hizo la reformulación del Plan 2006 el gremio se opuso a ECA porque se lo consideraba una continuidad de Espacio Adolescente, materia que para el gremio “tenía una concepción ideológica muy embromada”. “Significa negación de la historia. Lo que sirve es lo que el chiquilín quiere y nada más, es un espacio fundamentalmente expresivo que era un poco nada”, agregó. De todas formas, aseguró que eso no quiere decir que ahora planteen la eliminación de ECA, y señaló que fue el CES el que no puso esas horas para la elección para 2018. En una primera instancia, Fenapes propuso que las horas de ECA se usaran el año que viene para la creación de nuevos grupos y para ocupar cargos, principalmente de adscriptos. Esa propuesta no fue aceptada por el CES y, en cambio, se optó por la conformación de la comisión para la reformulación de ECA y para determinar qué se va a hacer con las horas que quedan disponibles.

Jaureguy recordó que el espacio de talleres como el de ECA tienen una tradición muy larga en secundaria, y que han llevado distintos nombres, como Actividades Planificadas Optativas, Actividades Planificadas Rotativas y Espacio Adolescente. Además, los cambios de nombre han sido acompañados de reformulaciones de la propuesta. La consejera consideró que existe una tensión entre las características del espacio, que no debe ser “demasiado reglado” y está bien que tenga formas de evaluación distintas de las tradicionales, y, al mismo tiempo, la necesidad de “cargarle sentido al taller”.

Por ejemplo, la consejera explicó que surge el interrogante sobre si es el docente el que debe proponer los talleres o si deben surgir del interés de los estudiantes, Jaureguy planteó que si bien no hubo una evaluación formal, “parece claro que el ordenamiento y los modos en que se cargó pedagógicamente el espacio no fueron los mejores”. De todas formas, afirmó que el CES no quiere suprimir un espacio con esas características, pero sí busca una reformulación, acompañada de una definición más clara de lo que se espera. “Hay intención de reformular la propuesta y de mantener el espacio de taller pero desde una mirada legítima, que no sea cargarlo de un modo vacío”, señaló.

En una bipartita entre el CES y Fenapes realizada el martes, se acordó constituir un grupo de trabajo con representantes del gremio y de las autoridades para redefinir la propuesta de ECA. El grupo hará una propuesta al CES, que tomará una decisión en diálogo con Fenapes. De esta forma, la elección de horas para tomar grupos en el marco de esta propuesta reformulada quedaría para febrero. Sin embargo, al igual que Fenapes, Jaureguy planteó dudas acerca de si este cronograma podrá cumplirse, ya que el grupo de trabajo no funcionará este mes. De todas formas, la consejera hizo énfasis en que las horas docentes no van a perderse y no desaparecerá el espacio, más allá del nombre que lleve la propuesta. Según informó Jaureguy, en 2017 hubo 5.000 horas asignadas para ECA en liceos de todo el país.