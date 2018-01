Según Adriana Peña, “la gente” pide que su director de Vialidad y actual pareja, Gastón Elola, sea candidato a intendente de Lavalleja

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, volvió a cuestionar a los ediles nacionalistas de su departamento que son críticos de su gestión, y dijo que “la gente” quiere que su actual pareja, el director de Vialidad de la comuna, Gastón Elola (quien además está a cargo de la división de Arquitectura de la comuna), sea el próximo candidato a intendente.

Peña fue consultada en el programa Desayunos informales, de Canal 12, acerca de si le producía alguna “incomodidad” subir el sueldo de Elola en 57% (en julio de 2017 cobraba 111.827 pesos y con el aumento llegaría a 175.591). La jerarca dijo que no sentía incomodidad alguna por la situación; aseguró que él “tiene más años en política” que ella y que quien lo promovió fue el diputado nacionalista de su departamento, Mario García, con quien Peña también está enfrentada. “Es un político más que está en un cargo. El problema es que está haciendo una gestión que ha superado ampliamente inclusive mi propia gestión pasada, y por supuesto la gestión de Herman Vergara [ex intendente], no solamente en ahorro de combustible y en la cantidad de kilómetros realizados, sino también en la tarea que está haciendo”, respondió. Pero la intendenta también aseguró que “además la gente pide que [Elola] sea el candidato a la intendencia”. Antes, en otra parte de la entrevista, había sostenido que “la gente” está “proponiendo que haya distintos candidatos de nuestra agrupación, la lista 51”, por lo que otras agrupaciones “están poniendo trabas a eso”. El principal sector de la interna nacionalista que identificó es la lista 59, del ex intendente Vergara, que, sostuvo, le ha puesto palos en la rueda a su gestión desde el día en que asumió. “No votaron el presidente de la Junta [Departamental de Lavalleja, JDL], no votaron el presupuesto quinquenal ni tampoco el fideicomiso de obra”, describió. Además, Peña dijo que a la hora de votar al presidente de la JDL, Marcelo Rodríguez (también de la lista 59), “se unieron al Frente Amplio y después consultaron al resto del partido”. “Eso no se hace”, afirmó.

Peña ha estado envuelta en una situación polémica durante los últimos días, luego de que el 3 de enero la JDL de Lavalleja aprobara un decreto interpretativo para impedir los aumentos de sueldo a cargos de confianza –entre ellos, el de Elola– que había impulsado la intendenta. El cuestionamiento a estos aumentos surgió del propio Partido Nacional: fue por iniciativa de la edila nacionalista Alexandra Inzaurralde (lista 59), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la JDL, que el Legislativo comunal frenó los aumentos que quería otorgar la intendenta.

Más polémica

La senadora nacionalista Carol Aviaga (Todos), oriunda de Lavalleja, también cuestionó el accionar de Peña, y dijo que su decisión de subir los salarios fue “totalmente inoportuna”. “No voy a ponerle un valor a su trabajo, pero no me parece oportuno, en un momento en que hay un receso importante en el país y en que a nadie le alcanza el sueldo, que haya un desbalance tan grande entre el aumento de los sueldos a los funcionarios [de 6,7%] y el de Elola y otros cargos de confianza”. Para Aviaga, en la JDL tampoco hubo “un buen manejo de la situación”. “Esto estaba en el mensaje presupuesto y ahí es cuando se debería haber cambiado, y los votos seguramente hubieran estado, pero no lo propusieron. Aprobaron el presupuesto y ahora hicieron una sesión extraordinaria para hacer esto”, expresó la senadora.

Pero los ediles del Legislativo de Lavalleja argumentan que estuvieron muy lejos de no hacer nada durante los últimos meses. Cuando la JDL aprobó, con modificaciones, el aumento en setiembre, lo hizo sin que estuvieran incluidas las planillas de sueldos. La edila Alexandra Inzaurralde explicó el martes a la diaria que no incluyeron el planillado porque el edil oficialista Daniel Escudero (Lista 51), que integra la Comisión de Presupuesto, había sugerido no incluir números en el articulado, ya que podía haber un corrimiento de subtotales. Inzaurralde agregó que el TC no observó el artículo porque tampoco tenía el planillado. “En el mensaje presupuestal no nos enviaron el planillado de salarios base para hacer comparativo; esa información la proporcionó ADEOM. Ellos nos proporcionaron salarios vigentes en julio de 2017 y pudimos hacer un comparativo entre julio de 2017 y enero de 2018. De esa manera pudimos captar lo que estaba pasando; si no, no te das cuenta”, comentó. Según Inzaurralde, cuando se hicieron con los datos (luego de que la JDL modificara el decreto, de que este pasara por el TC y de que volviera a la intendencia, que debió mandarlo nuevamente a la JDL), “como primera medida convocamos al Ejecutivo, tuvimos una reunión con ellos y después se convocó a una sesión extraordinaria en la que esto tomó estado público. Luego tuvimos una reunión con los contadores y asesores jurídicos de la intendencia, y cuando nos transmitieron que tenían una interpretación diferente, el camino que nos quedó fue presentar de forma expeditiva un decreto interpretativo”.