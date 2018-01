Sindicato policial no descarta tomar medidas si no llegan a un acuerdo por el pago de la nocturnidad

La Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (Usip) se reunirá la semana que viene en asamblea para decidir qué pasos tomará para seguir con el reclamo por el pago de la nocturnidad. “No descartamos tomar medidas como en conflictos anteriores”, dijo a la diaria Eduardo Juárez, secretario de organización de la Usip. El funcionario policial aseguró que están pensando en repartir volantes en los peajes y poner carpas frente a la Torre Ejecutiva y el Palacio Legislativo. El motivo del reclamo es que el Ministerio del Interior (MI) nunca les pagó la nocturnidad establecida en la Ley 19. 313 (Regulación del Trabajo Nocturno), reglamentada en 2015.

“El Estado no cumple con los trabajadores policiales. Veníamos teniendo negociaciones hace más de nueve meses buscando una vuelta para el pago. Habíamos hecho una propuesta pero el MI no la aceptó”, dijo Juárez. La última reunión entre las autoridades del MI y el sindicato fue la semana pasada y, según el representante, hubo un retroceso: “Lo único que trajo el MI es que el pago se empezaría a hacer a partir de 2019, con el próximo Presupuesto Nacional, pero no en forma retroactiva”. En encuentros anteriores, el integrante de Usip dijo que el MI había planteado pagar la nocturnidad con horas libres pero después retiró la propuesta. La Ley establece en el artículo 3 “una sobretasa mínima del 20% (veinte por ciento) para las distintas áreas de actividad o equivalente en reducción horaria en aquellos casos que no lo tengan comprendido en su salario específico o en su forma de remuneración establecido de acuerdo al laudo, un porcentaje igual o superior a esta”.

Para no pagar en horas “el MI dice que no tiene un control de los efectivos, por lo que les es imposible calcular la nocturnidad en días libres”. Juárez aseguró que tienen un sistema para marcar la hora de entrada y salida, pero “es un problema que tiene el MI”.

Ya que los policías llevan reclamando la aplicación de esta ley desde que se promulgó, ahora le pidieron a la central sindical que intervenga. “Le solicitamos al PIT-CNT que se haga cargo de las negociaciones y tome las riendas del asunto, porque a nosotros nos sobrepasa”. “Ya hay un pedido de reunión tanto con el ministro [Ernesto] Murro [Trabajo y Seguridad Social] como con [Eduardo] Bonomi [Interior]”.

Uno de los argumentos que el MI les dio a los trabajadores es que no cuenta con el presupuesto para afrontar los pagos; “lo que pasa es que no incluyeron la nocturnidad en el Presupuesto anterior y dicen que lo harán en el próximo”, explicó Juárez.