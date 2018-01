Trabajadores que producen marihuana siguen en conflicto; al sindicato le preocupa que el Estado mire “para el costado”

Ayer se realizó una instancia de negociación en una de las Unidades Organizativas de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS) en San José, por el conflicto de los trabajadores de Symbiosis, una de las empresas que producen la marihuana legal que se vende en farmacias (la plantación está ubicada detrás del Penal de Libertad, en San José). El conflicto había empezado por diversas reivindicaciones relativas a las condiciones laborales, ya que trabajan en “situaciones de extremo calor”, porque la plantación se hace en invernaderos en los que la temperatura “sobrepasa los 35 grados”, según un comunicado de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (Utrasurpa), que también denunció la falta de duchas y vestimenta adecuada. Pero el conflicto se agudizó luego de que la empresa despidiera a una delegada sindical.

A todo esto, la reunión de ayer dejó el conflicto en iguales condiciones, ya que no se llegó a un acuerdo. Por lo tanto, la semana que viene se realizará otra instancia tripartita, pero en Montevideo, en la Dirección General del Trabajo (Dinatra). “Es de recalcar que no cederemos hasta que se produzca el reintegro de la compañera despedida por una conducta netamente anti-sindical por parte de la empresa FAISES [Symbiosis]”, informó el sindicato en un comunicado de ayer, en el que también se señala que, en caso de no lograrse el acuerdo la próxima semana, recurrirá a la Justicia para reclamar su reintegro, amparándose en la Ley 17.940 (sobre las normas para la protección de la libertad sindical).

Germán González, secretario general de Utrasurpa, señaló a la diaria que la empresa alegó que el despido de la trabajadora fue por “reducción de personal”, y acotó que esa respuesta despertó “suspicacia” en el sindicato, ya que el despido se produjo al otro día de que realizaran una reunión con los trabajadores de la empresa. Además, aseguró que el miércoles la firma organizó una asamblea con todos los trabajadores (afiliados y no afiliados al sindicato), en la que repartieron una carta –para que la firmaran los que quisieran– “en contra de la organización sindical y el reintegro de la trabajadora”, ya que eso “podía perjudicar a la empresa, con la información que se ha filtrado sobre las condiciones generales de trabajo”, sostuvo González.

Si bien la reivindicación de la indumentaria adecuada quedó en segundo plano luego del despido de la trabajadora, se supone que hoy van a repartir la ropa que se reclamaba. No obstante, González subrayó que la entrega de la indumentaria es una obligación. “Dentro de nuestras reivindicaciones no está el dinero, porque [el salario] está dentro del laudo correspondiente –no quiere decir que consideremos que es suficiente–, sino las condiciones de trabajo”, subrayó el sindicalista, y denunció que en una oportunidad, en la heladera que tienen los trabajadores para guardar su comida –que fue instalada luego de lo que reclamaran– llegaron a guardar agroquímicos. “No son como los que se utilizan en la soja, son agroquímicos orgánicos, pero no es el lugar donde guardarlos”, señaló González. Agregó que la reunión en la Dinatra posiblemente sea el martes o el miércoles, y que si bien todavía no tomaron medidas de lucha, empezaron “a movilizar a la gente” y siguen en conflicto. Por último, señaló que al sindicato le preocupa la actitud “de mirar para el costado” del Estado ante las “condiciones generales laborales de los trabajadores que están produciendo algo que el Estado impulsó”.

Por otro lado, la diaria se comunicó con un responsable de Symbiosis, que señaló que en la empresa siguen con la misma postura de la semana pasada, de no dar declaraciones sobre el tema, porque entienden que “no es necesario”.