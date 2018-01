Tras tripartita de ayer, el Sindicato de Conaprole no activará hoy las medidas anunciadas; esperará la resolución que comunique la empresa el martes

“Fue una reunión bastante áspera”, dijo a la diaria Hebert Figuerola, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL). Hablaba de la tripartita que tuvieron ayer de mañana en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) con los representantes de Conaprole y del sindicato. Tal como reseñó días atrás El Observador, el problema se originó al estudiar la forma de viabilizar una propuesta del Instituto Nacional de la Leche (Inale) para auxiliar a Pili, industria láctea sanducera que no tiene forma de asumir la deuda de 48 millones de dólares que tiene con el Banco República; la propuesta consistió en que Conaprole transfiriera a Pili 60.000 litros de leche por día para elaborar muzzarella. El problema ocurrió cuando Conaprole dijo que para hacerlo no repondría las vacantes de quienes se jubilaron, por la disminución en la cantidad de leche que tendría en su propia planta.

Tras la discusión, se fue a un cuarto intermedio. Figuerola resumió que “Conaprole estaría dispuesta a considerar si es viable dejar de lado el hecho de no cubrir las vacantes por jubilación y darle ayuda a Pili”. Informó que el lunes se reunirá la dirección de la empresa y el martes le comunicarán su resolución al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Habida cuenta de que hay negociación, el sindicato resuelve dejar en suspenso las medidas que se iniciarían mañana [por hoy]”, dijo Figuerola; el sindicato había anunciado que se trabajaría a reglamento, lo que implica no cambiar turnos, descansos ni horarios, y una hora de paro por turno en cada lugar de trabajo. Las medidas quedaron en suspenso.

Según Figuerola, el acuerdo con Pili está condicionado por cuatro factores: precio del producto del trabajo a façon que hará Pili, la colocación y la calidad del producto, detalló. Dijo que eso es propio de la negociación a cerrar, pero que el problema es que “Conaprole entreveró la baraja al condicionar una negociación que se viene dando en el MTSS con un conjunto de temas y acelerar lo que es no cubrir las vacantes por jubilación porque, a entender de Conaprole, si se le da 60.000 litros de leche a Pili debe ajustarse la cantidad de trabajadores de Conaprole, y no efectivizar a los trabajadores zafrales”, explicó. En cambio, los trabajadores sostienen que eso “no corresponde” porque “en función de la cantidad de leche que hoy está recibiendo Conaprole, los 60.000 litros de leche son ínfimos, no hablamos de un millón de litros, hablamos de 60.000 litros de leche diarios, es una cantidad que recibe Conaprole y, en proporción, es ínfima”. Agregó, además, que el MTSS había propuesto comenzar a trabajar en febrero en un ámbito en el que se discutirán temas de productividad y competitividad para mejorar la gestión. En su opinión, “Conaprole está poniendo de rehenes a los trabajadores y está tratando de enfrentar a trabajadores de Conaprole contra los trabajadores de Pili”.

Figuerola indicó que “el reclamo de los zafrales o eventuales [de Conaprole] es totalmente válido, porque hay mecanismos para que después de seis o siete zafras los trabajadores queden efectivos, pero si en este caso se concreta que no van a cubrir las vacantes, 40 o 50 trabajadores no quedarían efectivos; esos son, incluso, los puestos de trabajo que se originaron cuando se jubilaron compañeros este año”. Por otro lado, manifestó: “También tenés que entender la situación de compañeros de Pili, porque si no se concreta eso, el BROU ejecuta al empresario; es una situación bastante compleja”. De todas formas, acotó que la propuesta de remitir a la industria sanducera los 60.000 litros de leche diarios sólo sería por un año.

Hoy a las 9.00 la FTIL tendrá un plenario, que sesionará en la sede de la Asociación de Bancarios del Uruguay en San José de Mayo. Es probable que la FTIL resuelva hoy implementar medidas a partir del miércoles si Conaprole no diera marcha atrás con su decisión de no ocupar las vacantes. De implementarse, las medidas serían trabajar a reglamento y hacer una movilización el 25 de enero en Paysandú, en el marco de un paro de 24 horas; el plenario discutirá, además, si toma, o no, otras medidas complementarias. la diaria se comunicó con autoridades de la empresa, que prefirieron no hacer declaraciones.