Utec analiza abrir en agosto la carrera en Tecnologías de la Información en Juan Lacaze

El 30 de diciembre, antes de terminar 2017, autoridades del Municipio de Juan Lacaze (Colonia) y de la Universidad Tecnológica (Utec) se reunieron en Montevideo para afinar la propuesta, que se está manejando desde febrero de 2017, después del cierre de la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel), que dejó a unos 300 lacazinos sin empleo. Según explicó a la diaria el consejero de la Utec Rodolfo Silveira, de aquí a febrero se va a analizar la posibilidad de abrir la tecnicatura en Tecnologías de la Información, replicando la carrera que se imparte en los institutos tecnológicos regionales Centro-Sur (en Durazno) y Suroeste (en Fray Bentos) de la universidad o generando una oferta “a medida”. Para Silveira “es factible” que esta carrera se pueda abrir en el segundo semestre del año, y “lo más racional” sería replicar la carrera que ya brinda la Utec. El anuncio definitivo será en febrero, y dependerá de los ajustes presupuestales que pueda hacer la Utec para financiar la propuesta, en función de la planificación de la oferta educativa en sí misma y de la expectativa que se genere en Juan Lacaze y en las localidades de la región.

Silveira acotó que para poder abrir la carrera se deberá contar con un mínimo de estudiantes, “si no los costos se disparan”; se piensa en alcanzar entre 40 y 50 inscriptos. En principio, la universidad se instalaría en el liceo de Juan Lacaze, en un salón grande dispuesto para las instancias presenciales que implica la carrera. La otra posibilidad de la Utec es instalarse en el local donde funcionaban los Talleres de Don Bosco, frente a la plaza céntrica de la ciudad, pero esa alternativa requiere una intervención a nivel edilicio, por lo que no estaría disponible para agosto. Silveira añadió que la iniciativa de instalarse en Juan Lacaze “no responde sólo a las necesidades de los lacazinos, sino que pretende ser una oferta educativa regional”. En la zona, la Utec tiene carreras vinculadas a la lechería en Nueva Helvecia. La carrera de Tecnologías de la Información es demandada en distintos puntos del país. Silveira informó que, de hecho, la tecnicatura “tiene demanda insatisfecha en todo el país, si bien hemos aumentado los cupos”. “Reiteradamente la CUTI [Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información] ha reclamado la necesidad de tener gente formada en el interior, no sólo en Montevideo”, añadió, y explicó que, por el tipo de trabajo que implica la carrera, esta permite el empleo a distancia y la creación de empresas por parte de los egresados.

El consejero de la Utec dijo que la tecnicatura en Tecnologías de la Información “está funcionando bien, está probada”. Destacó su formato semipresencial: 70% de los cursos se hacen a distancia y 30% de forma presencial, en dos jornadas cada 15 días o una por semana. La carrera dura dos años y tiene materias sobre programación, redes, bases de datos, testing y aplicaciones web y de teléfonos celulares, además de inglés, asignatura que acompaña toda la carrera. Al finalizar el primer año, los estudiantes pueden obtener un título intermedio en Certificación en Desarrollo de Aplicaciones y Testing. Silveira comentó que a raíz de los cursos a distancia, cada docente cumple funciones de tutor en el avance de determinado número de estudiantes. A la vez, los docentes trabajan entre ellos y también lo hacen los estudiantes, más allá de los encuentros presenciales cada 15 días o semanales.