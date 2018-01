Vázquez citó a las gremiales rurales a una reunión; Secretariado del FA analizó la plataforma de los productores

Ayer, el Secretariado del Frente Amplio (FA) analizó la plataforma de los productores del agro dada a conocer el martes en el acto del departamento de Durazno. Según fuentes frenteamplistas, el viernes la Mesa Política del FA volverá a tratar el tema.

En tanto, el presidente Tabaré Vázquez citó ayer a las gremiales rurales a una reunión para poner en marcha la creación de una mesa de trabajo. Convocó a la Asociación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Asociación Nacional de Productores de Leche. El encuentro se concretará el 29 de enero, a las 10.00, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, informó ayer la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. En la misiva de invitación, el primer mandatario recuerda que el 15 de enero el gobierno propuso crear la mesa de diálogo, pero “los representantes de las gremiales solicitaron que se dejara pasar la asamblea de ‘productores autoconvocados’ […] a efectos de conocer la plataforma reivindicativa”.

El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, que no fue a Durazno porque creyó prudente “minimizar los riesgos” para que no se interpretara su asistencia como un intento de “partidización”, dijo a la diaria que esperaba que Vázquez hablara también con quienes organizaron la movilización de Durazno: los productores autoconvocados. “Creo que es notorio que este movimiento desbordó a las gremiales, que perdieron cierta representatividad, porque el movimiento no es sólo de productores agropecuarios. En ese sentido, el presidente debería darse un baño de realidad. Creo que le han fallado los reflejos. en buena medida se gestó lo que se gestó porque Vázquez no actuó a tiempo”, dijo. Para el nacionalista, entre los reclamos que deberían contemplarse están “todos los aspectos que atañen a las tarifas públicas y al precio de la energía. Ver de qué manera se puede aliviar los costos vinculados con la energía eléctrica y el precio del gasoil”. En relación con el endeudamiento, dijo que, asumiendo que cada sector tiene una realidad diferente, “el gobierno debería hacer un esfuerzo, no para establecer quitas o perdonar deuda, pero sí para darles oxígeno a los productores”.

Abdala dijo que un problema que no se va a solucionar en el corto plazo es el costo del Estado: “Yo lo asocio a la política presupuestal, que ha tenido un incremento permanente de gasto. El próximo gobierno, sea el que sea, tiene que revisar esa estructura”. Descartó un recorte en las políticas sociales: “Eso es intocable; siempre lo fue. Estoy pensando en el gasto administrativo y burocrático”.

Luis Lacalle Pou, senador del sector Todos del PN, dijo ayer en su audición radial que el martes “habló el trabajo nacional”. “Lamentablemente desde sectores cercanos al gobierno lo que se hace es descalificar. La primera forma de no ver la realidad es no entenderla y echarles la culpa a otros”, opinó. Luego agregó: “No puede ser que algunas manifestaciones sean genuinas y otras no, según dónde se expresen y qué expresen”. Aseguró que es cierto que en Uruguay se pagan menos impuestos que en los países del Primer Mundo, pero “casi siempre hay que suplicar esos gastos que se hacen porque no se devuelve en servicios lo que se paga de impuestos”.

Daniel Garín, senador del Movimiento de Participación Popular y ex subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo a la diaria que las puertas del Parlamento están abiertas para que algún representante de los productores autoconvocados asista a hacer sus planteos. Fue al acto y aseguró que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los reclamos. Dijo que el ambiente fue “distendido”, “calmado”, y que no hubo “ninguna de las presiones que se habían difundido por las redes sociales”. Días antes de la convocatoria, circuló que los legisladores no serían bien recibidos en el encuentro. También dijo, en declaraciones a la radio Crave, que existen “prejuicios de ambas partes”, no sólo hacia el campo, sino también de los propios productores. “Cuando se dice que no hay políticas de desarrollo, que no se han generado puestos de trabajo, son expresiones que generan una reacción de rechazo”, sostuvo, aunque reconoció que “ha habido algunos problemas en los últimos años en la pérdida de puestos de trabajo”.

Garín observó que en una de las oratorias hubo quejas por hacer llenar formularios; puntualizó que esos mismos formularios son los que permiten llevar adelante políticas con seriedad. Por otra parte, aseguró que algunas de las medidas propuestas, como bajar la cantidad de vehículos oficiales, “parecen poco relevantes para tomar soluciones”. No obstante, enfatizó que es necesario “seguir trabajando en mejorar la eficiencia del gasto público”.

Salteños

En tanto, la Mesa Política Departamental del FA en Salto se reunió el lunes para analizar las movilizaciones del sector agropecuario, informó ayer el diario Cambio de Salto. En la declaración, la fuerza política asegura que respetará “el derecho de cada ciudadano u organización social de realizar los reclamos que entienda pertinentes en defensa de sus intereses, en el marco del sistema democrático en el que vivimos, con los límites que nos impone la ley”. El organismo departamental entiende que cada sector transita “dificultades propias, por lo que se deben buscar soluciones diferenciales para cada uno de ellos”. Según la Mesa del FA en Salto, tras las movilizaciones “han existido operadores políticos partidarios con intenciones claramente desestabilizadoras, de tono amenazante hacia el gobierno y sus instituciones, queriendo poner en peligro incluso el abastecimiento alimentario del país. Con estas personas, tenemos proyectos de país muy diferentes en sus horizontes y contenidos, ya que estos no comparten las medidas concretas que se impulsan por parte del gobierno”.