Vázquez propuso a gremiales rurales crear mesa de trabajo para buscar soluciones a problemas del agro y dijo que sólo dialogará con las instituciones

“Hemos considerado que el camino para superar esta instancia es el del diálogo, pero no lo hemos hecho sólo por esta situación, sino que es algo que nuestro gobierno ha venido desarrollando a lo largo de este ejercicio –y yo diría a lo largo de los dos períodos de gobierno anteriores–. El diálogo como la herramienta de trabajo adecuada para encontrarles solución a los problemas que el país pueda tener”, comenzó diciendo ayer el presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa, y puso como ejemplo de esa apuesta los 25 Consejos de Ministros abiertos que ya se hicieron durante su segunda presidencia.

Vázquez citó a la prensa después de haberse reunido en la residencia de Suárez y Reyes –acompañado por los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y el asesor de macroeconomía Christian Daude– con representantes de la gremiales rurales, excepto de la Federación Rural, cuyo consejo directivo decidió por 24 votos a favor y 13 en contra no participar en el encuentro. Los que sí asistieron fueron los presidentes de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino; de las Cooperativas Agrarias Federadas, Virginia San Martín; de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago; de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera; de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, y el segundo secretario de esa institución, Fernando López. El encuentro fue convocado por el presidente de la República en horas de la mañana, mientras se realizaba una decena de protestas de productores “autoconvocados” en distintos departamentos del país, y se concretó sobre las 18.00.

Vázquez dijo que los había citado porque el gobierno “defiende con total claridad y con total firmeza la institucionalidad democrática del país”, y que “toda negociación o todo trabajo en conjunto va a ser hecho por parte del gobierno exclusivamente con las instituciones que representan a los productores y trabajadores rurales”. “Esto debe quedar bien claro”, enfatizó el presidente. El mandatario también subrayó que “felizmente, en este país se pueden expresar y lo pueden hacer con total libertad, pero también exigimos que se haga con respeto a las personas y con respeto a la Constitución y la ley”. “Dentro de la Constitución, todo, fuera de la Constitución y la ley, nada”, remarcó.

Luego, Vázquez dijo que la problemática del sector agropecuario es “muy compleja” y que el sector en sí es “muy heterogéneo”, y afirmó que “no es lo mismo la problemática” del sector lácteo que la del arrocero, ganadero, agrícola, vitivinícola o avícola, por tanto, “las vamos a desglosar y estudiarlas sector por sector”.

El presidente también defendió la gestión de los gobiernos del Frente Amplio en materia de políticas agropecuarias y afirmó que “no está dispuesto a aceptar que este gobierno” –y los dos anteriores– “no ha hecho nada por el sector”. “Hemos hecho mucha cosa, mucha cosa. Quizá no hemos hecho todo lo necesario, quizá no 100% de las planteadas y exigidas, pero hemos dado muchas respuestas”, agregó.

Hay resultados

Vázquez le cedió la palabra a Benech, quien hizo un repaso de los avances desde 2005 y de las “políticas diferenciadas” que significan “que los productores más pequeños son los más beneficiados”. El novel ministro afirmó que la actividad agropecuaria es exportadora y que “el que pone el precio es el que compra, no lo ponemos nosotros”. “Hemos hecho muchos esfuerzos, dentro de los lineamientos estratégicos, por conquistar nuevos mercados, por tratar de venderles a los mercados que nos pagan más, pero siempre el precio lo pone el que compra”, insistió Benech.

Repasó beneficios para el sector como la baja de 8% del gasoil en 2017 y las recientes subas “diferenciadas” de ese combustible y la nafta, bonificaciones en la facturación de energía eléctrica para los tambos y para los arroceros en la energía que se usa para el riego, prórrogas en los apoyos para el fondo de emergencia agropecuaria, la generación de los fondos lechero y arrocero, los apoyos por la sequía (235 millones de pesos), los fondos concursables para productores familiares y la electrificación rural.

Vázquez volvió a tomar la palabra y anunció que el gobierno “esta invirtiendo y va a invertir 180 millones de dólares para contribuir con los gobiernos departamentales para el mejoramiento de la caminería rural y en infraestructura”, y va “a utilizar los fondos energéticos para mejorar el sector ferroviario”. El mandatario añadió que les propuso a las gremiales generar una mesa de trabajo para “analizar en conjunto la problemática de los sectores agropecuarios y ver qué propuestas pueden ser llevadas por el gobierno nacional”, y algunas “medidas de emergencia” para sectores que están en problemas. “Porque no todos los sectores agropecuarios están en problemas, al contrario, algunos han tenido amplios beneficios. No nos olvidemos de que han aumentado las exportaciones”, indicó.

Vázquez añadió que el sector lechero “tiene un problema de endeudamiento” que se va “a estudiar”, y anunció que se extendió por tres meses la subvención de 15% al consumo de energía eléctrica para los tambos, que se había vencido el 31 de diciembre. Para el caso del sector arrocero, “que es un sector netamente exportador” y que depende de los precios internacionales, dijo que “tiene que mejorar su productividad y su competitividad”, y lo pueden lograr aplicando “correctamente la Ley de Riego”, que les va a permitir “incrementar la producción”. El mandatario informó que invitó a la ACA a “que se integre a una mesa de trabajo” para diagramar en conjunto la reglamentación de esa ley y así lograr que “favorezca a los intereses de este sector”.

Consultado sobre si el gobierno va a dialogar con los autoconvocados, Vázquez dijo que el gobierno va a hablar con la institucionalidad porque necesita “interlocutores válidos”, ya que “lo otro es el caos, el desorden”.

Finalmente, Vázquez anunció que el 2 y el 3 de febrero se reunirá el Consejo de Ministros en la estancia de Anchorena, y que está especialmente invitado el ex titular del MGAP, Tabaré Aguerre, “para reconocerle todo lo que él ha aportado a este gobierno y a este país”.

Después de que hablara Vázquez, San Martín y Lago brindaron una conferencia de prensa en la que afirmaron que el gobierno no anunció “nada significativo” y que los “pasos posteriores” a dar por las gremiales van a ser después de la “megarreunión” del 23 de enero en Durazno. “No nos sentimos con la potestad de armar la mesa de diálogo con el gobierno si no están alineadas las gremiales con los productores. Reconocemos y apoyamos este movimiento”, dijo Lago, en referencia a la movida de los productores independientes autoconvocados. Lago también afirmó que no comparte la visión de Vázquez de que no todo el sector agropecuario está mal, y dijo que hace mucho que están exigiendo soluciones para todos.