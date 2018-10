Ediles del Frente Amplio de Florida denunciaron la semana pasada que un funcionario de la intendencia de ese departamento estuvo dos años cobrando su salario sin ir a trabajar. Algunos empleados de la comuna manifestaron su indignación por el caso: “Las personas que desde hace años, décadas en algunos casos, cobramos nuestro sueldo por venir a no hacer nada todos los días, condenamos a esta persona que cobraba su sueldo pero no hacía nada desde su casa”, escribió en Facebook un funcionario municipal. Desde el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) criticaron fuertemente al funcionario denunciado. Un dirigente del PC declaró: “Con sus actos reñidos con la moral y las normas, esta persona está promoviendo el ascenso del fascismo. Y no es que nosotros apoyemos al fascismo. Al contrario, lo condenamos. Pero si pasan estas cosas, no es raro que la gente termine pidiendo que vuelvan los militares”.

Una legisladora del PN adelantó, por su parte, que va a presentar una demanda contra el funcionario de la comuna “por su incitación al odio hacia los negros y los homosexuales. Porque cuando el pueblo se cansa de ver cómo el que se rompe el lomo trabajando nunca tiene un mango porque todo su sueldo se va en impuestos, pero después hay gente que cobra sin hacer nada, es lógico que termine votando a alguien que odie a las minorías. Es todo culpa de este hombre que se hizo el vivo durante dos años”.