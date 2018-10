Tras conseguir el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro comenzó una serie de contactos con empresarios para que se integren a su eventual gobierno. Es que el candidato ultraderechista aparece como el favorito del mundo empresarial, algo que se vio reflejado en la suba de 6% de la Bolsa de San Pablo, luego de que se conocieran los resultados de la elección del domingo. “Nuevamente estamos ante una prueba de que los mercados no tienen ideología. Digamos que si fueran votantes, invariablemente votarían a los candidatos de centroderecha que dicen no tener ideología. O sea: no tienen ideología”, escribió un experto en temas económicos del periódico Folha de São Paulo. De todas maneras, el analista aclaró en su columna que “esto no quiere decir que los mercados no tengan su propia opinión sobre algunos temas. Por ejemplo, una encuesta realizada el año pasado reveló que la inmensa mayoría de los mercados están convencidos de que el servicio doméstico está cada vez peor, y atribuyen eso a la falta de educación de las persona pobres”. Según el columnista, una encuesta reciente reveló que algunos comportamientos de los mercados demostraron ser “bastante más cercanos a la sensibilidad humana de lo que se creía”. “En líneas generales, consideran que los blancos son más confiables y trabajadores que los negros o indígenas, que por el contrario son más proclives a la vagancia y el delito. De todas maneras, la inmensa mayoría de los mercados entrevistados en el estudio aclaran que no son racistas, y que estas diferencias no tienen tanto que ver con el color de piel, sino con el bajo nivel de la educación característico que suele darse en los gobiernos de izquierda”.