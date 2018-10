La victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil generó varias reacciones en nuestro país. El gobierno anunció ayer el lanzamiento de una campaña de comunicación para que la población tome conciencia de que debe caminar con cuidado en las zonas en las que hay muchas piedras, ya que se está aumentando considerablemente el número de fascistas que están saliendo de debajo de ellas. “Se trata de personas que estaban escondidas desde hace más de 30 años, algo que puede haber llevado a los uruguayos a creer que ya no estaban allí. Ahora que están saliendo, la gente tiene que tener cuidado de no pisarlos”, aseguró uno de los encargados de la campaña. Dirigentes del Frente Amplio y los partidos Colorado, Nacional e Independiente opinaron sobre los resultados de la elección del domingo. Quien no se manifestó expresamente sobre el tema fue Edgardo Novick. El líder del Partido de la Concertación, quien ayer adelantó que en un futuro gobierno suyo el cargo de ministro de Defensa podría ocuparlo el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, aseguró: “No estoy tan preocupado por lo que pasa en Brasil, sino por cómo impacta esto en Uruguay. De hecho, al ver todas estas noticias sobre el ascenso de la ultraderecha, estoy empezando a acordarme de qué voté en el plebiscito de 1980. Estoy casi, casi seguro de que fue Sí. No sé por qué se me olvidó, pero lo que importa ahora es que, gracias a lo que pasó en Brasil, estoy recordando cada vez más aquellos tiempos”.