El viernes se lanzó en el Parlamento una nueva edición del Día del Patrimonio, que en esta oportunidad estará dedicado al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de los organizadores de la actividad explicó que “en Uruguay hay una verdadera tradición en firmar compromisos sobre derechos humanos que después no se cumplen, tal como ocurre con la declaración de 1948, por eso nos pareció que era más que pertinente dedicarle este Día del Patrimonio”. En filas castrenses, la elección de la temática para la actividad de este año fue muy celebrada. Un oficial en actividad explicó que “durante los últimos meses realizamos varios actos de vandalismo contra lugares que recordaban violaciones a los derechos humanos, pero es un trabajo casi que de goteo, una cosita aquí, otra cosita allá una semana después... Es imposible llegar a algo. Pero con esto de que vamos a tener un fin de semana entero con actividades relacionadas a la promoción de los derechos humanos en 400 lugares, vamos a poder hacer un trabajo intensivo”. El militar explicó que ya se abrió la lista de voluntarios para salir a vandalizar lugares y actividades. “A los oficiales generalmente no les gusta que les asignen tareas que no están directamente relacionadas con sus funciones, pero en este caso todo el mundo está loco de la vida. Hay mucho entusiasmo. En solamente un par de horas se anotaron miles de efectivos”.