En los últimos días varias voces dentro del Frente Amplio (FA) reclamaron al líder de la Lista 711, Raúl Sendic, que no se presente a las elecciones de 2019 como candidato al Senado. Pero dentro del FA también hay quienes discrepan con este reclamo. “Si no es candidato, capaz que termina en un cargo ejecutivo en una empresa estatal. Mejor que vaya al Senado; por lo menos no vamos a perder tanta plata”, declaró un dirigente de la fuerza política. Desde la Lista 711 se está haciendo una defensa cerrada de Sendic. Ayer, el diputado Saúl Aristimuño dijo estar convencido de que hay una “ofensiva coordinada” contra el ex vicepresidente. “Tenemos claro quién es el responsable, pero todavía no es momento de decirlo”, declaró el legislador. Cuando se le consultó si se refería a Danilo Astori, negó esta posibilidad: “Es algo más grande”. Luego de que se conocieran las palabras de Aristimuño, desde la Lista 711 se condenó “enérgicamente la difusión de las declaraciones cien por ciento reales del compañero Aristimuño, que no hacen otra cosa que enlodar el prestigio de nuestra querida 711”. Una fuente del sector reconoció que hay preocupación “por esta tendencia mundial de difundir noticias verdaderas mediante internet, que terminan perjudicando los intereses de sectores como el nuestro. Estamos en alerta”. “Es un peligro para la democracia. Además, las noticias reales sobre episodios patéticos circulan más rápido que las mentiras estúpidas que se dicen para contrarrestarlas”.