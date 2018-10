La Intendencia de Maldonado impulsa una tasa para los edificios de Punta del Este que tengan zonas de esparcimiento comunes, como piscinas, saunas, parrilleros y gimnasios, entre otros. Fuentes de la comuna consideraron que este impuesto “no va a generar grandes resistencias entre los propietarios de los apartamentos en estos edificios, ya que, como básicamente los tienen para lavar dinero, cuantos más gastos tengan, mejor. Solamente deben ingeniárselas para que, si la tasa es de 10.000 pesos, la hagan aparecer en los libros contables como de 100.000”.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, aclaró que algunos edificios podrán exonerar el pago de este impuesto. “Si el parrillero o la piscina arruinan el paisaje de alguna manera, no van a pagar la tasa. Es una forma de incentivar la colaboración con nuestro proyecto de destruir los valores paisajísticos de Punta del Este. Creemos que si un privado colabora con esta labor, debemos reconocerlo de alguna manera”. El jefe comunal explicó que “en el caso de las instalaciones que se edifiquen en un marco de discreción y buen gusto, no habrá ninguna exoneración. Si el parrillero está oculto en el edificio, y ni siquiera asoma una chimenea, va a tener que pagar el impuesto. Porque acá se trata de que todos pongamos el hombro. Si alguien es tan egoísta como para preocuparse solamente por sí mismo y no por colaborar con un proyecto común de todos los fernandinos, no lo vamos a contemplar”.