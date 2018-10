El comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue sancionado con 30 días de arresto a rigor a principios de setiembre por sus críticas al proyecto de reforma de la Caja Militar. Antes de que el presidente Tabaré Vázquez aprobara la sanción, Manini Ríos tenía planeado viajar a España para participar en las celebraciones del Día de la Hispanidad. Como sólo le faltaban tres días para cumplir la sanción, Vázquez autorizó el viaje. Una fuente del Frente Amplio consideró que “la relación entre los militares y la izquierda nunca fue demasiado buena, por eso para nosotros es muy importante tratarlos bien y tratar de que no se enojen con nosotros, porque de esta manera nos van a empezar a hacer caso y a subordinarse al poder civil”. De todas maneras, una fuente del Poder Ejecutivo aclaró que esta autorización “no significa un viva la pepa. Manini Ríos cometió una falta y sigue estando sancionado. Por más que salga del país, tiene estrictamente prohibido salir del Sistema Solar”. Es que el militar tenía planeado emprender un viaje de turismo espacial luego de terminar con las actividades oficiales. “Nos pareció un poco excesivo prohibirle abandonar la Tierra, porque en definitiva un error lo puede cometer cualquiera. Pero abandonar el Sistema Solar como si no hubiera pasado nada habría dado un pésimo mensaje, sobre todo a los oficiales más jóvenes. Hay que hacerse respetar, si no, te pasan por arriba”, opinó la fuente consultada.