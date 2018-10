El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, le solicitó ayer a José Mujica y Juan Castillo que busquen consensos en la interna del partido para que se trate el informe del Tribunal de Conducta Política sobre Raúl Sendic. En el FA existe cada vez más preocupación por el efecto negativo que podría tener la presencia en las listas del ex vicepresidente en las próximas elecciones. Una fuente del oficialismo explicó: “Ya hemos hecho todo lo posible por explicarle que nos está hundiendo, pero el tipo no entiende. Por ejemplo, la otra vez le explicamos que la pérdida sistemática de votos es como la pérdida sistemática de patrimonio de una empresa: tarde o temprano, el balance negativo va a ser tan grande que la situación va a colapsar. Pero, desgraciadamente, no entendió nada. Es una tarea extremadamente ardua”.

La fuente consultada adelantó que hay “un as bajo la manga” para intentar convencer a Sendic de que dé un paso al costado. “Vamos a utilizar un concepto que él mismo acuñó; en las próximas elecciones, el FA gana incluso si se pone como candidato una heladera. Simplemente vamos a agregar que la única condición es que él esté en el freezer y no en un lugar visible”, explicó. En la interna de la fuerza política creen que si esto no da resultado no habrá más remedio que explorar otras opciones, como encomendarle la misión de ir a Marte a establecer una base uruguaya en el planeta rojo.