La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió el viernes no apoyar la instalación de una terminal portuaria de Buquebus en el dique Mauá. Además de contar con el rechazo de varios sectores del oficialismo, la terminal era cuestionada por vecinos de la zona y organizaciones de la sociedad civil. “Esto es una prueba de que a veces la movilización popular puede torcer el brazo de los partidos políticos y hacer que se revean decisiones tomadas en las cúpulas. Tenemos que ver la manera de acabar con esos revoltosos, porque así no se puede gobernar”, declaró un alto jerarca del gobierno. Tras conocerse la noticia, Juan Carlos López Mena, el propietario de Buquebus, reconoció que la decisión del FA lo “decepcionó”, aunque aclaró que no piensa “quedarse en el pasado”. “Es hora de moverse hacia adelante. Concretamente, nos vamos a dedicar de lleno a la promoción de un paquete especial para el 27 de octubre y el 24 de noviembre de 2019, los días de las elecciones. Los uruguayos que quieran viajar desde Montevideo a Buenos Aires y así evitar votar a la izquierda regresiva y enemiga del progreso van a tener un importante descuento”. En elecciones pasadas, el empresario había puesto a disposición pasajes con descuento para que los uruguayos residentes en Argentina viajaran a Uruguay a votar. La maniobra fue considerada un apoyo al FA. “Esto es más o menos lo mismo, simplemente que el objetivo es corregir algunas situaciones”, explicó el empresario.