A medida que se acercan las elecciones, el mapa de los apoyos en la interna del Frente Amplio a las diferentes precandidaturas aparece cada vez más claro. Entre las definiciones adoptadas en las últimas semanas se encuentran el apoyo del Partido Socialista y el Frente Liber Seregni a Daniel Martínez, y el del Partido Comunista a Óscar Andrade. El único de los sectores de peso en la interna que aún no ha definido su apoyo es el MPP. “Son un misterio, nunca se sabe qué puede pasar. El domingo, [José] Pepe [Mujica] dijo que apoyaba a Raúl Sendic, pero dos días después, su sector le da una puñalada en la espalda anunciando que va a presentar un proyecto para promover la transparencia en los funcionarios públicos”, declaró un dirigente frentista. Ayer se supo que el presidente del Banco Central, Mario Bergara, se presentará como precandidato a la presidencia, apoyado por el grupo Banderas de Liber. Tras confirmar que peleará por la candidatura, Bergara se mostró confiado en que obtendrá entre 3% y 7% de los votos en las internas. Un dirigente del sector opinó que “eso quiere decir que va a obtener bastante más. Lo más razonable es que si esa es su predicción, finalmente va a lograr entre 8,5% y 10,5% de los votos”. Y agregó: “Quizás a algunos les parezca que el apoyo de un grupo tan pequeño no es suficiente para lanzarse, pero no hay que olvidarse de que estamos hablando de un economista: ellos están acostumbrados a dirigirse a grupos reducidísimos de personas”.