El Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) está haciendo desde el martes un paro de 72 horas en reclamo de tener un subgrupo propio en los Consejos de Salarios. Actualmente los profesionales son representados por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Un dirigente del SAQ explicó que “el SMU no puede representar a todos los médicos, porque las realidades son muy diferentes. Yo no creo que un pichi que gane solamente 80.000 pesos por mes pueda entender las necesidades de un anestesista. Somos diferentes”. Un jerarca de la Administración de los Servicios de Salud del Estado reconoció que la medida de lucha “causa preocupación”, aunque aclaró que el gobierno diseñó una solución para el caso de que el conflicto se prolongue. “Hicimos un sondeo y cerca de 80% de los pacientes aseguraron que si les dan el dinero que gana un anestesista por cada operación están dispuestos a aguantarse el dolor”. “Además, no hay que olvidar que las personas que se van a operar suelen tener que afrontar muchísimos gastos, así que no sólo es una cuestión de codicia, es una necesidad. Es más, estamos considerando la posibilidad de que si el conflicto se soluciona, igual vamos a darles la opción a los pacientes de usar anestesistas o quedarse con la plata. Vamos a gastar lo mismo, pero para el usuario es mucho mejor, porque sufre un par de horas en la mesa de operaciones, pero no sufre el resto de su vida pagando los créditos que tuvo que sacar para poder pagar órdenes y tickets”.