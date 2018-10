El diario deportivo francés L'Equipe publicó esta semana que el delantero uruguayo de Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, se siente “solo y sin apoyos” en su equipo, debido a la poca participación en el juego que le dan sus otros dos compañeros en el tridente ofensivo: el brasileño Neymar y el francés Klyan Mbappe. Según consigna la publicación, Neymar le dio solamente 0,5% de sus pases al uruguayo, y Mbappe 5%. Fuentes del club parisino reconocieron que la situación “preocupa”, ya que “si nos deshacemos de Cavani, su reemplazo tendría que ser un jugador mucho más caro, porque Neymar se siente desplazado si tiene que ignorar a un jugador barato. Él tiene que ignorar a superestrellas de salario multimillonario”. Pero los cortocircuitos en el vestuario parisino no se limitarían a los que hay entre el uruguayo y el brasileño. En otra nota de L'Equipe se afirma que Neymar estaría “disgustado” por la cantidad de pases cantados que Mbappe evita darle a Cavani. “Neymar vino al club para ser el número uno, y quiere ser el número uno en todo. No sólo le interesa encargarse él solo de tirar los penales. También quiere encargarse él solo de no pasarle la pelota a Cavani”. Fuentes del club parisino reconocieron que el técnico Thomas Tuchel está considerando juntar en una charla a Neymar, Cavani y Mbappe, en la que planea ignorar al uruguayo para que los otros dos jugadores comprendan que “es una estrategia que se puede compartir entre varios”.