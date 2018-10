Talleres y propuestas, desde museos hasta ritmos para niños

Museo Torres García propone

El Museo Torres García llama a apoyar su propuesta en el Presupuesto Participativo 2018, que consiste en reparar la fachada de su sede, crear un espacio gratuito de juego para familias ubicado en el hall del edificio –con réplicas gigantes de los juguetes de Torres García– y para becar a 2.500 niños para las actividades didácticas del museo por cinco años. El edificio del museo, sobre la peatonal Sarandí, tiene valor patrimonial, además de estar emplazado en una zona de la ciudad estratégica para el turismo. Para sumarse a la iniciativa de esta fundación sin fines de lucro que busca compartir el legado artístico y educativo del maestro del constructivismo, es necesario acercarse a votar en los circuitos del Municipio B el domingo 11 de noviembre entre las 9.00 y las 19.00 horas (recordando que es la propuesta 7 de la zona 1). Además, del 5 al 10 de noviembre estará habilitado el sufragio electrónico para quienes hayan hecho el trámite de registro de ID Uruguay. Pueden votar los ciudadanos mayores de 16 años, presentando cédula de identidad, independientemente del lugar de residencia. Para revisar el plan circuital, consultar el sitio municipiob.montevideo.gub.uy/plan-circuital-elecciones-2018

Inteligencia en la Biblioteca

Dirigido a jóvenes entre 15 y 25 años que quieran conocer sobre inteligencia emocional, mañana de 18.00 a 20.30 en la sala de eventos Maestro J Castro de la Biblioteca Nacional habrá un evento gratuito que sólo requiere inscripción previa en goo.gl/mneiVn

Integrarán el panel de expositores Luz Viera, Agustín Lucas e Ilan Bajarlia, de 19.15 a 20.30 habrá talleres a cargo de Educación Responsable y al cierre habrá un show musical a cargo de Camilo Astiazarán.

Rutina infantil

La organización Nacer Mejor Uruguay (Cardal 3224 esquina Abreu) brindará un taller llamado “¿Cómo ofrecer ritmo, ritual y rutina a nuestros niños?”, que apunta a dar una mirada integral fundamentada en la pedagogía Waldorf y la psicología de la Gestalt. El encuentro será este jueves 1º de noviembre de 18.00 a 22.00. Orientado a padres, madres, educadores y cuidadores de las áreas de la salud y educación, el aporte por persona es de 700 pesos, pero si se anotan dos integrantes del mismo núcleo familiar pagan 1.000 pesos. “¿Cómo podríamos mirar el día ofreciendo una rutina predecible y nutritiva que favorezca su autonomía? ¿Cómo se constituye un ritual y por qué son poderosos aliados para la vida anímica de los niños? ¿Qué herramientas podemos desarrollar en nosotros mismos para ser guías amorosos y conscientes?”, son algunas de las preguntas de las que parte este taller de sensibilización y reflexión. Por más datos, comunicarse al 091471209 o al correo sociosnacermejor@gmail.com

Percepción en quietud y movimiento

Taller Casarrodante (Joaquín de Salterain 1280) invita a la práctica “Escuchando el paisaje”, un espacio de investigación y juego donde explorar la relación con los sentidos: los que nos informan sobre nuestro entorno y los que nos informan sobre nuestro propio cuerpo. Los principales focos de trabajo serán: la sensibilización de la propiocepción, del sistema kinestésico y vestibular, la sensación del peso y sus dinámicas en la quietud y el movimiento, la regulación del tono muscular y el trabajo consciente de la fuerza. Es importante saber que el taller apunta a “todas aquellas personas curiosas en explorar su cuerpo en movimiento” y que no es necesaria experiencia previa en danza u otras actividades corporales. Por más información: 2403 1164 y danzaycreacion@casarrodante.com

Mundo líquido

Hablemos del agua, un evento de cine sobre la importancia de la comunicación en la ciencia del agua, se desarrollará mañana en Life Cinemas Alfabeta (Miguel Barreiro 3231 esquina Berro) y Pagola Café (Manuel Pagola 2319 entre Berro y 26 de Marzo). El programa del día comienza a las 18.30 en la sala pocitense con una ponencia a cargo del profesor Jay Famiglietti, de la Universidad de Saskatchewan (Canadá). A las 18.45 será presentado el libro de fotografías Nature for Water: Latin America and the Caribbean at a Glance, a las 19.00 se proyectará la película H2Omx (José Cohen, México, 82 minutos) y a las 20.30 habrá un panel de discusión en el que participarán Gabriela Eguren Iriarte, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República; Marta Chiappe, de la Facultad de Agronomía; Miguel Doria, del International Hydrological Programme for Latin America and the Caribbean, de las Naciones Unidas; María Laura Fernández, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; Marisol Manzano, de la Universidad Politécnica de Cartagena (España) y Jay Famiglietti. letstalkaboutwater.com