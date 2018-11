Aprontá el sillón: HBO apuesta a un 2019 cargado de programación original

En julio, cuando dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy de la televisión estadounidense, se dio un hecho notable. Netflix hizo historia al convertirse en la cadena con mayor cantidad de candidaturas (112). Esto terminó de marcar el comienzo de una nueva era en la producción televisiva, en la que las producciones originales de streaming pelean los premios codo a codo, pero también rompió una hegemonía de 17 años.

Por primera vez desde 2001, el primer puesto en materia de nominaciones no quedó en manos de HBO. Ya saben, la famosa señal que “no es televisión” y es responsable de series como Los Soprano, The Wire, Six Feet Under y Boardwalk Empire. La misma que demostró varias veces que la calidad de las historias de la pequeña pantalla (todavía no había pantallas tan grandes) podía pelearle cabeza a cabeza al cine.

El traspié matemático no significa que esta productora haya pasado a la historia; de hecho, HBO recibió 108 nominaciones este año. Sin embargo, la noticia la sorprendió en medio de un proceso de reconversión en el que se apostará a una mayor cantidad de contenido de producción propia. Y los resultados podrán verse a partir de 2019. En los últimos días un comunicado oficial presentado en un archivo de Word de ocho páginas anticipaba las series que la cadena emitirá el año que viene. Si les interesa, veamos un poco de cada una de ellas.

Game of Thrones. Sin lugar a dudas, el estreno más esperado será la octava y última temporada de la serie que nos volvió fanáticos de la saga de libros de George RR Martin (o al menos de los tres primeros). Mientras el autor termina de sellar los destinos de 1.207 personajes, la adaptación televisiva tendrá sus últimos seis episodios, en los que descubriremos en qué termina el conflicto más sangriento y con más senos al descubierto de toda la historia. De yapa: ya es el drama con más cantidad de premios Emmy (47) y va por más.

The Deuce. Por un lado, se trata del producto más reciente de David Simon y George Pelecanos (uno creador y el otro fiel colaborador de The Wire). Por el otro, la serie necesita tanto a James Franco que todos fueron muy tibios cuando el actor fue denunciado por comportamientos impropios. De cualquier manera, la historia de la legalización y auge de la pornografía en Nueva York tendrá su tercera y última temporada.

Veep. La tercera serie en despedirse en 2019 será la comedia protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y creada por Armando Ianucci, el mismo de la británica The Thick of It. Vean las desventuras de Selina Meyer, pero si pueden vean The Thick of It. Es de las mejores ficciones sobre el mundillo político que se hayan filmado.

En materia de estrenos, parece que habrá 12 meses bien cargaditos para aquellos que cuenten con la señal en sus servicios de cable o sean suscriptores de HBO Go.

Watchmen. Primera en orden de importancia, por supuesto. Se trata de una nueva adaptación de la novela gráfica creada por Alan Moore y Dave Gibbons, acerca de un mundo muy parecido al nuestro, sacudido por la aparición de paladines de la justicia en los años 40 y, en especial, por la aparición de un ser verdaderamente superpoderoso. El productor Damon Lindelof prometió una suerte de “remix” de la historieta, y cada nueva noticia del casting deja más desconcertados a los que conocen el material original. Hay mucha expectativa.

Euphoria. Un grupo de estudiantes de secundaria navegan por un mundo de drogas, sexo, problemas de identidad, traumas, redes sociales, amor y amistad. Está basada en una serie israelí del mismo nombre y es muy poco lo que pueda aportar. Sería más fácil si estuviera basada en otra historieta.

Gentleman Jack. Gemma Jones, veterana del cine y la televisión británicos, interpreta a la terrateniente Anne Lister, quien en 1832 busca transformar la ciudad de Halifax, en Yorkshire del oeste. Basada en la vida real de la señora Lister, los momentos más íntimos de su vida estaban ocultos en un código secreto, que ahora se abre y los revela para esta serie. Habrá que ver si eran tan interesantes como para esconderlos tan bien.

Chernobyl. No hay chance de que una miniserie de cinco episodios tenga este título y no se enfoque en el desastre ocurrido en Ucrania en 1986. Esta dramatización contará lo ocurrido durante la catástrofe y cómo hubo valientes hombres y mujeres que se sacrificaron para salvar a Europa de un desastre inimaginable.

The Righteous Gemstones. Esta es otra serie de la que se está hablando desde varios meses antes de su estreno. Cuenta la historia de una familia de telepredicadores de fama mundial, con una larga tradición de desviación de fondos y avaricia (como una gran cantidad de las familias de telepredicadores de fama mundial). El elenco incluye a Danny McBride, John Goodman y Adam DeVine, entre otros.

Catherine the Great. ¿Helen Mirren interpretando a Catalina la Grande? ¡Cállense y tomen mi dinero! Este título contará cómo la monarca transformó al imperio ruso durante el siglo XVIII, aunque solamente tendrá cuatro episodios.

Mrs. Fletcher. Tom Perrotta escribió la novela Election, en la que se basó la comedia de culto protagonizada por Matthew Broderick. También escribió la novela Little Children, en la que se basó la película Secretos íntimos, con Kate Winslet. Y escribió la novela The Leftovers, en la que se basó la aclamada serie de HBO. Mrs. Fletcher está basada en una novela de Tom Perrotta. Sacá cuentas.

Pico da neblina. HBO tiene una nutrida selección de producciones brasileñas, y en 2019 presentará la vida de un joven narcotraficante de San Pablo que decide dejar atrás su vida criminal y vender marihuana legal junto con un socio inversor. Claro que deberá lidiar con las presiones de su pasado y con el complejo mundo de los negocios... como todos nosotros, todos los días.

Mil colmillos. Y si de América Latina se trata, aquí está la primera ficción de HBO producida en Colombia. Con la selva tropical amazónica como elemento clave (lo cual está muy bien), sigue la historia de un comando de elite que debe encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder (nunca una serie sobre una confitería o un espeto corrido colombiano).

El huésped americano. Última novedad del año, cuenta el camino del presidente estadounidense Teddy Roosevelt, interpretado por Aidan Quinn (el capitán Gregson en Elementary), mientras explora regiones desconocidas del Amazonas. ¿Será el misterioso líder que buscaban en la serie anterior?

Y si son consumidores habituales de las producciones de HBO, podrán disfrutar de nuevas temporadas de todas estas series.

True Detective. El mundo se divide en dos: aquellos que creen que la primera temporada de True Detective es lo mejor que ha dado la televisión desde que fue inventada, y aquellos que creen que es la serie más sobrevalorada desde que se inventó la televisión. Para los pertenecientes a la primera mitad del mundo habrá una tercera tanda de episodios, que contarán la historia de un crimen macabro (obvio) en el corazón de los Ozarks.

Barry. Bill Hader vuelve a interpretar al asesino a sueldo que quiere convertirse en actor serio. La serie ganó más premios de los que (al menos a criterio de quien escribe) merecía, aunque Henry Winkler hace uno de los personajes más hermosos de los últimos años.

Succession. Otro drama que regresa para una segunda temporada; tiene a Brian Cox como Logan Roy, patriarca de una familia empresarial. Cuenta HBO que Logan está de vuelta y con control absoluto, y podremos ver cómo el poder y el deseo de tenerlo pueden destruir a una familia. Como si no lo hubiéramos experimentado nunca en carne propia.

Crashing. El comediante de stand up que ficcionaliza sus aventuras como comediante de stand up ya es un clásico, y Pete Holmes es parte de esta corriente. En 2019 llegará la tercera temporada de esta serie producida por Judd Apatow y el mismísimo Holmes. Elemental.

Silicon Valley. En su sexta temporada, la comedia continuará siguiendo bien de cerca a Richard y su grupo de nerds mientras intentan progresar en medio de la fiebre del oro de la alta tecnología. Las temporadas anteriores son muy recomendables y, como en otros casos, están disponibles en el catálogo de suscriptores de HBO Go.

Big Little Lies. Uno de los últimos hits de la cadena regresa con una segunda temporada, con Meryl Streep sumándose al elenco que incluye a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz. Ya faltan menos series, les dije que se venían con todo.

Ballers. Una de esas series que te cruzás cuando estás viendo Game of Thrones. Spencer Strasmore es una ex estrella de fútbol americano que ahora quiere ser gerente financiero de jugadores. Bah, hace un rato que quiere, porque esta será su quinta temporada con Dwayne la Roca Johnson a la cabeza.

Insecure. La otra producción que uno siempre se cruzaba los domingos de noche era esta, que volverá con su cuarta temporada. Issa Rae es la protagonista de esta serie en la que un grupo de amigas afroestadounidenses lidian con sus defectos, enfrentan experiencias cotidianas y (doy fe) atraviesan momentos de contenido no apto para menores de edad.

Curb your Enthusiasm. Si no les molesta un poco de cinismo de más y el tartamudeo de las series con un toque de improvisación, seguro habrán disfrutado de las nueve temporadas anteriores de Larry David y todas sus neurosis. Es de suponer que regrese con más de lo mismo, en el mejor de los sentidos.

High Maintenance. Vamos que quedan cuatro. Llega la tercera temporada de las aventuras del traficante The Guy mientras conoce los diferentes mundos de sus clientes.

Psi. Otra brasileña. Cuenta cinco historias en diez episodios y la cuarta temporada tendrá como tema central la paranoia.

El jardín de bronce. Segunda temporada de la serie filmada en Argentina con Joaquín Furriel como Fabián Danubio. Ja. Fabián Danubio.

La vida secreta de las parejas. Política, sexo y poder. Segunda temporada.