Shakira, durante una presentación de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour", el 28 de junio, en el estadio Allegiant, en Las Vegas, Nevada. Foto: Ethan Miller, Getty Images, AFP.

Shakira acaba de hacer historia en Uruguay. Según la producción del show que se llevará a cabo en diciembre, la cantante colombiana se convirtió en la primera persona en sumar una segunda fecha en el estadio Centenario, que para este espectáculo tendrá un aforo de 50.000 personas.

La comunicación de la productora llegó con el cartelito de “Entradas agotadas” para el miércoles 3 de diciembre y con una nueva presentación el jueves 4. La desaparición de las entradas se dio durante la preventa exclusiva, con largas colas virtuales. Los sectores Platea Olímpica, Anillo 1, Anillo 2 y Anillo 3 se colmaron rápidamente y el sold out llegó pocas horas después.

Para la segunda fecha también hay una preventa para clientes de tarjetas de crédito Itaú Personal Bank, Infinite y Black, tarjetas de débito y canje de millas. La venta general, tal y como estaba pensada para la primera fecha, será a partir de este jueves 10 de julio a las 10.00.

Shakira está promocionando la gira Las mujeres ya no lloran World Tour en sus redes sociales, y antes de que se empezaran a vender las entradas compartió un video en el que saludaba uno por uno a los países de América Latina que iba a visitar, pero no a Uruguay. Esto fue corregido en una de las historias subidas más tarde. “Uruguay, 25 años sin cantar en su país que tanto quiero. Tenemos una cita los primeros días de diciembre: no se lo pierdan”, expresó la colombiana.

Ocho horas más tarde, subió una nueva historia reaccionando al furor de ventas en el Río de la Plata. “Estoy emocionadísima porque ya me cuentan que en Argentina se agotaron las entradas de la primera fecha y hemos salido con una segunda fecha. En Uruguay también, la preventa, ya hemos salido con una segunda fecha. Así que pienso que esta segunda vuelta a Latinoamérica va a ser increíble. Nos espera una gran fiesta, los quiero mucho. Y qué ganas de ya estar ahí en mi casa”.

Los precios de las entradas, a los que hay que sumarle el servicio de tiquetería (Red UTS), van desde $ 3.450 en las tribunas Ámsterdam y Colombes, pasando por los diferentes anillos de la tribuna Olímpica entre $ 3.450 y $ 4.500, con la platea Olímpica a $ 4.100. El campo general, de pie, costará $ 5.900. Luego comienzan los sectores VIP, que arrancan con el VIP Oro (de pie) a $ 7.000 y llegan al VIP Platino (de pie) a $ 13.500.

Estos dos sectores se ofrecen en paquete Hot Ticket Lounge (el Oro) y Lounge Package (el Platino) a $ 14.522 y $ 30.722, respectivamente. El primero incluye ingreso anticipado exclusivo, merchandising exclusivo, credencial y lanyard conmemorativo y personal VIP para asistencia. El segundo incluye un lounge con aperitivos variados, dos tickets para bebida (cerveza, vino o gaseosa) y decoración temática y música con hits de Shakira, además de lo incluido en el paquete anterior.