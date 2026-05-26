FUA!, el Festival Uruguayo de Animación que busca motivar y formar públicos, y espera que la TV “dé un poquito más de bola”

Desde este martes y hasta el domingo 31 de mayo se lleva a cabo la primera edición de FUA!, Festival Uruguayo de Animación. Con una función de apertura en Movie Montevideo y Cinemateca Uruguaya como sede, el festival “busca ser un espacio para la exhibición de animación autoral en Uruguay, pero también sentar las bases de una plataforma local y regional potente para la formación y desarrollo de la animación en nuestro país”, afirman sus organizadores.

“Esto empezó con muchas charlas”, cuenta Juan Carve, director del FUA! “El año pasado armamos una agrupación de animadores que se llama AURA [Asociación Uruguaya de Realizadores de Animación], donde están Walter Tournier, el Tunda, Alfredo Soderguit, todos los animadores de la vuelta. En las charlas buscábamos cosas para mover el mundo de los animadores, que estamos re desconectados. Una de las ideas fue hacer un festival, porque nos parecía muy raro que no existiese un festival de animación en Uruguay”.

Faltaba un evento de estas características que diera a los asistentes “ganas de hacer más cosas”, así que hubo que inventarlo. “Con nosotros labura un productor, que es Juan Andrés Belo, que hace el Detour, un festival que tiene más de diez años. Sabía mucho de estructura, de cómo armar un festival; no había muchas sorpresas. Y nos pasó que a cada puerta que tocábamos nos decían que sí. A la hora de pedir cortos abrimos una convocatoria, pero también fuimos a buscar cortos que sabíamos que estaban buenísimos, y todos nos decían que sí, que estaban re contentos con que en Uruguay se hiciera un festival”, recuerda Carve.

Niccolo.

El FUA! está pensado “un poco para estudiantes, un poco para gente de la industria, un poco para el público en general. También para formar público nuevo”, explica el animador y director del festival, y agrega: “Parte de la idea de que sea en salas y no una cosa tan interna es que venga gente que capaz que no está tan familiarizada con la animación, se cope y se vuelva un poquito más fan, y capaz que el año que viene, si lo hacemos de vuelta, trae más gente y se arma una masa crítica”.

“Una cosa importante es que no es tanto para niños. Acá está Divercine, hay festivales para niños y un montón de películas de animación para niños. La idea era no pisar Divercine y otras cosas que ya están cubriendo el cupo de niños, porque lo que no hay mucho es cine para jóvenes y adultos, así que hay que ir por ese público”, agrega Carve.

Últimos Pendientes.

El festival tiene una competencia oficial con alrededor de 40 cortos de todo el mundo, además de una sección de “Panorama uruguayo” que tiene desde cortos de estudiantes hasta gente con muchos años de carrera. “Un estudiante va a poder llevar a sus amigos, a los que estudian con él, y ver su corto en Cinemateca. Y después hicimos una convocatoria que se llama Animatón, para que animadores uruguayos mandaran piecitas de un máximo de 30 segundos, hechas especialmente para esto, con un premio. Y quedamos de cara porque nos mandaron 71 cortos”.

Con respecto a los largometrajes, además de la apertura con Ponyo, se exhibirá All You Need is Kill (viernes a las 21.00) y Alá no está obligado (sábado a las 20.00), con presencia de su productor. El FUA! también tiene actividades paralelas, la mayoría de ellas espontáneas y abiertas, pero también un taller que se desarrollará entre miércoles y domingo, en el que dos tutores que llegan gracias a la embajada de Francia trabajarán con tres proyectos locales en desarrollo y otros tres de Argentina, Chile y Colombia.

Animate

Carve señala que en el ámbito local “se están haciendo cosas” en animación, pero para el exterior: “Para acá se está haciendo poco”. “Tournier está haciendo una película para la que venía consiguiendo la plata y haciendo el desarrollo hace años, y ahora abrieron un estudio en el Mercado Modelo y están laburando ahí. Nosotros tenemos el estudio Chucho y estamos haciendo una película que se llama Olivia, pero también estamos en el desarrollo; la producción me parece que será recién el año que viene. Es una película más 2D, animación cuadro a cuadro de la de antes. Y Palermo Estudio, los que hicieron Anina, tienen la serie Dos pajaritos, que les fue recontra bien afuera y están haciendo una temporada nueva. Después no hay cosas grandes; sí mucha publicidad para afuera”, agrega.

“Nosotros estuvimos muchos años haciendo la serie La orquestita, que tratamos de hacer para acá y era imposible”, hasta que aparecieron señales del exterior. “Hicimos la serie para afuera y no pudimos estrenarla acá; tenemos la serie encajonada”, se lamenta Carve. “La idea es que se vayan haciendo cosas, que resuene un poco más y ver si nos dan bola los canales. La lucha a futuro es encontrar una pantalla. Dos pajaritos se estrenó en TV Ciudad y pasó desapercibida, no se le dio mucha bola. Fue más por compromiso. Hay que ver cómo hacer para que se nos dé un poquito más de bola”.

Sulaimani.