El gobierno de Estados Unidos autorizó a la empresa aeroespacial SpaceX a lanzar 11.943 satélites durante los próximos nueve años. Elon Musk, el propietario de la compañía y también de la fábrica de automóviles eléctricos Tesla, consideró que se trata de “un paso muy importante para SpaceX, ya que el futuro está en el espacio. Porque si una de las principales apuestas para el mantenimiento del ecosistema terrestre son los automóviles Tesla, quiere decir que la Tierra no tiene futuro”. En Uruguay, la noticia de la autorización al proyecto de SpaceX causó “beneplácito y esperanza” en el Frente Amplio (FA). “La verdad es que no sabemos bien qué tamaño tienen esos satélites, pero vamos a hacer consultas al respecto, porque si hay alguno lo suficientemente grande como para albergar a Raúl Sendic, podemos estar frente a la solución de uno de los problemas más grandes que tenemos de cara a la campaña electoral”, opinó un integrante de la Mesa Política del FA. Hace algunos meses, dirigentes de la fuerza política habían estado considerando la posibilidad de inscribir a Sendic como candidato en un programa para enviar una misión tripulada a Marte. “El proyecto en sí es el que más nos interesa, porque por el momento, todas las misiones planeadas no incluyen la posibilidad del retorno de los tripulantes. Pero creo que los tiempos no dan, porque el lanzamiento tendría que ser a fines de mayo de 2019 como mucho”, aseguró el dirigente consultado.